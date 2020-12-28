最便宜65元！小七聯名晶華酒店推3大超強鮮食　燉飯吃得到白蝦

▲小七聯名晶華酒店推出3大鮮食，西班牙風味海鮮燉飯吃得到白蝦、花蛤肉和魷魚。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）



記者周姈姈／台北報導

飯店美食24小時都能吃！小七這次聯名晶華酒店推出超強3款鮮食，松露烤雞義大利麵、西班牙風味海鮮燉飯和凱薩風味雞肉起司堡，通通百元有找，最便宜只要花65元就能爽嗑，其中海鮮燉飯超邪惡，加了白蝦、花蛤肉和深海魷魚，每一口都是超鮮海味。另外小七也同步上架晶華酒店招牌冠軍牛肉麵，半夜想吃牛肉麵衝一趟小七全搞定。

這次新推的3款新品由晶華酒店主廚團隊指導監製，耗時半年將五星級飯店美食鮮食化，其中 「晶華西班牙風味海鮮燉飯」一直都是晶華酒店的代表性餐點，使用口感最佳的大規格白蝦、花蛤肉和中南美洲深海魷魚，川燙保留原始食材風味，花椰菜特別採用獨特烘烤技術保持翠綠色，吃起來帶有淡淡甜味和爽脆口感。

另一款「晶華松露烤雞義大利麵」使用義大利進口黑松露醬與白松露油為基底調味，加入高檔西餐料理必備的帕瑪森起司打造濃郁白醬，麵條則是特別選用100％杜蘭小麥義大利寬麵，能夠吸附更多醬汁，每一口都能吃到沾滿醬汁的麵條，超級滿足。

▲松露烤雞義大利麵選用寬麵條，可以吸附濃郁的白醬。



「晶華凱薩風味雞肉起司堡」使用主廚特調凱薩醬加入帕瑪森起司，搭配手工製作的帕瑪森起司軟法堡體，大口咬下香軟的麵包夾著多汁香嫩的雞胸肉、清爽生菜和香濃起司，整體口味吃起來清爽不膩口。

▲凱薩風味雞肉起司堡，吃起來清爽不膩口。



另外，小七也同步上架晶華酒店招牌冠軍牛肉麵紅燒、清燉2種口味冷凍美食，12/30至明年2/23特價2入85折，換算下來一碗飯店牛肉麵不到300元；預購則是推出「晶華小滿漢佛跳牆」，傳承近30年的傳統好滋味，加入帆立貝，湯頭鮮味大升級。

▲小七現在也買得到晶華酒店招牌冠軍牛肉麵，有清燉、紅燒口味。



▲預購晶華小滿漢佛跳牆加了帆立貝，每一口都鮮美。



吃完鹹食，想來點甜的嗎？2017年首度登場的全家「鐵觀音霜淇淋」回來了，即日起強勢回歸，鐵觀音霜淇淋主要使用南投名間鐵觀音茶葉，透過不同火侯烘焙打造多層次香氣，再將茶香融合進霜淇淋中，每一口都是濃郁鐵觀音香，甜而不膩，吃貨們絕對不能錯過。

▲全家超夯鐵觀音霜淇淋回來了。（圖／記者蕭筠攝）