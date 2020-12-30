小7草莓季百款甜點登場！芋泥球咬開是草莓　還有爆餡大福超邪惡

▲小7草莓季即日起甜蜜登場，上百款糖果零食、冰品、飲料通通吃個過癮。（圖／業者提供，以下皆同）



記者周姈姈／台北報導

少女最愛的草莓季來了！小7即日起大開草莓派對，推出上百款草莓糖果零食、飲料等等新品，將貨架打造成夢幻粉紅草莓牆，超邪惡草莓奶油夾心餅乾、草莓麻糬冰淇淋一次吃，還有酒鬼必搶草莓啤酒。為慶祝草莓季，小7還祭出指定商品任選第2件6折、指定啤酒3件85折優惠，陪伴大家迎接「莓好新年」。

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今年小7草莓季以「STRONGBERRY極致莓學」為主題，主打濃厚系草莓商品，嚴選超過30款糖果零食，絕對能讓吃貨們吃個過癮。像是去年一上架造成搶購熱潮的「草莓季5大天王」77乳加、雷神、歐維氏、巧菲斯和滋露巧克力，現在小7通通都買得到，另外還有超邪惡草莓奶油夾心餅乾、草莓洋芋片等等，還有進口草莓風味啤酒、奶茶、氣泡水和紅茶等等。

▲飲料控絕對不能錯過草莓口味紅茶、奶茶等等，還有酒鬼最愛的草莓啤酒。



為滿足甜點控的味蕾，小7還特別從日本引進井村屋季節限定款草莓麻糬冰淇淋、白熊草莓冰淇淋，另外還有強勢回歸的「雪之戀整顆草莓大福」，使用整顆苗栗大湖當季新鮮草莓，搭配萬丹紅豆餡，新品「中村提拉米蘇（草莓風味）」，提拉米蘇基底加入苗栗大湖草莓特製果醬，酸甜不膩。

▲草莓季優惠活動只到2021/1/26為止，吃貨們要好好把握機會。



小資族最愛的團購美食也和多家知名品牌、肖像聯名合作，推出小7獨家草莓甜點，包含去年熱銷的連珍草莓芋泥球限量回歸，今年還新推草莓戚風蛋糕，還有網美打卡必備的莓心寶盒、精緻可愛讓少女心大爆發的乳酪莓果凍等，實現所有草莓控的心願。

「全家鐵觀音霜淇淋」即日起重新回歸，使用南投名間鐵觀音茶葉製成，茶香味十足，另外同步登場的還有全新創意「芝麻白玉醇奶」，濃郁芝麻牛奶加進一顆顆包著芝麻餡的小湯圓以及鬆軟花生，全台限量20萬杯。

▲全家超夯鐵觀音霜淇淋回來了。（圖／記者蕭筠攝）