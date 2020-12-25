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迷你「維力炸醬麵icash2.0」爆Q！打開有醬料＋麵　小7限量販售

▲▼維力炸醬麵icash2.0。（圖／業者提供）

▲維力炸醬麵濃縮成一小碗變icash2.0，12/30起全台小七門市限量上市。（圖／業者提供，下同）

記者周姈姈／台北報導

伴隨台灣人十幾年的好味道「維力炸醬麵」，現在濃縮在一小碗，不管去哪裡都能帶著！最新「維力炸醬麵icash2.0」，上蓋可半開，碗內竟有逼真泡麵體和炸醬醬料，讓人看了都要流口水，這款迷你版維力炸醬麵將在12月底於6千家小七門市限量販售，吃貨們絕對不能錯過。

▲▼維力炸醬麵icash2.0。（圖／業者提供）

▲打開包裝真的可以看見鋪滿炸醬的泡麵，看到都要肚子餓了。

▲▼維力炸醬麵icash2.0。（圖／業者提供）

▲迷你外觀看起來超萌，打開更是有滿滿驚喜。

維力炸醬麵icash2.0已於今日開放OPEN POINT APP會員預購，限量1千個，售價350元，不過如果沒搶到也別難過，因為12/30還有最後一次機會。12/30起全台6千間小七門市全販售，限量1萬5千個，數量依各門市庫存為準，愛吃維力炸醬麵的吃貨絕對不能錯過。

另外，全家也推出超萌擬真「地瓜QQ麵包」，於北區超過2千間門市限定販售，紫色地瓜造型吸睛度十足，使用特製QQ粉加入麵糰，內餡是台農57號烤地瓜泥，表面再沾上紫薯粉，整顆超擬真的地瓜造型好看又好拍，另外還有「地瓜起司燒麵包」、「金黃甜薯塔」

▲超可愛的紫色「地瓜QQ麵包」。（圖／全家提供）

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