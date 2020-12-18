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咬開爆超濃芋泥！小七獨賣「4款手搖飲聯名湯圓」　外皮炸黑糖香

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▲▼ 小七新推4款手搖飲聯名湯圓。（圖／小七提供）

▲▼小七新推4款知名手搖飲、網路名店聯名湯圓。（圖／業者提供，下同）

記者周姈姈／台北報導

下周一就是冬至了， 相信已經有不少人已經開始購買湯圓，除了最基本的芝麻、花生口味，小七也獨家和4間網路名店、知名手搖飲聯名推出最新特色口味湯圓，其中有一款金沙芋泥湯圓，咬開就馬上流出超綿密芋泥和鹹香金沙，另外還有黑糖流沙芝麻湯圓，充滿濃郁黑糖味的外皮，裡頭包的是芝麻和流沙鹹蛋黃，吃貨們絕對要吃一波。

小七OPEN小將就和一手私藏世界紅茶專賣合作，推出珍珠奶茶、紅茶芝麻彩色湯圓，湯底使用伯爵紅茶包，甜蜜中帶有淡淡的茶香味。「黑糖流沙芝麻湯圓」以老虎堂古早味黑糖製作湯圓外皮，內餡為芝麻和流沙鹹蛋黃餡，一入口就能品嚐到濃郁的黑糖香。

▲▼ 小七新推4款手搖飲聯名湯圓。（圖／小七提供）

▲伯爵珍珠彩虹湯圓，湯底使用伯爵紅茶包，吃起來不會很甜膩。

▲▼ 小七新推4款手搖飲聯名湯圓。（圖／小七提供）

▲金沙芋泥湯圓，咬開馬上爆餡。

「金沙芋泥湯圓」則是食芋堂的最強新作，雪白嫩Q的外皮中是香濃綿密的芋泥和鹹香金沙；「招牌雙圓」為鮮芋仙首度推出Q度嚼勁十足的紫薯芝麻圓和芋薯圓2種古早風味湯圓，還吃得到芋圓和蕃薯圓，這4款新品皆為小七獨家販售。

▲▼ 小七新推4款手搖飲聯名湯圓。（圖／小七提供）

▲招牌雙圓，還吃得到芋圓和蕃薯圓。

另外湯圓控也絕對不能錯過全聯福利中心新推出的「雙色龍彩虹圓」，白色湯圓煮完會立刻變色，還有懶人最愛的「家傳水晶湯圓」，只要簡單加熱就可馬上享用，而「桂冠森永牛奶糖包餡小湯圓」和「義美黑糖珍奶湯圓」也是今年冬至的新亮點。

▲螞蟻人必吃桂冠森永牛奶糖包餡小湯圓。（圖／業者提供）

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