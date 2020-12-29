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烏龜餅咬開爆巧克力醬！小7最新5款韓味零食　杏仁果包海苔超涮嘴

▲▼7-11巧克力餅乾。（圖／記者簡仲豪攝）

▲烏龜玉米脆片巧克力口味，咬下會爆漿。（圖／記者簡仲豪攝）

記者周姈姈／台北報導

繼上次推出銷魂下酒菜後，小7還是不打算放過大家的體重，將於12/30起開賣「5款韓味零食」！過去這些零食可能只有飛出國才買得到，現在只要走到巷口小7就能全搞定，其中烏龜玉米脆片巧克力口味超邪惡，一口咬下喀滋喀滋，接著會爆出濃郁的巧克力醬，另外還有台灣限定麻辣口味，吃貨們絕對不能錯過。

韓國熱銷烏龜玉米脆片除了最基本的玉米濃湯口味之外，這次小七搶先上市巧克力口味，烏龜餅體超薄多層次，濃郁吉拿棒肉桂香搭配巧克力，咬下之後爆出香濃巧克力醬。另外還有台灣限定麻辣口味，吃起來有麻辣香，但不會辣過頭，愛吃辣的人一定要試試看。

▲▼小七最新5款韓國零食。（圖／業者提供）

▲12/30起在小七門市可以買到烏龜玉米脆片台灣限定麻辣口味。（圖／業者提供，下同）

每次去韓國玩一定會造成搬貨熱潮的Sweetory杏仁果，小七獨家販售2種口味，「蜂蜜奶油口味」每顆杏仁果都包裹香氣十足的蜂蜜和奶油，吃起來香甜又酥脆；「海苔口味」將杏仁果結合完美結合海苔，一口接一口超涮嘴。

▲▼小七最新5款韓國零食。（圖／業者提供）

▲杏仁果外層裹上奶油、蜂蜜、海苔，真的會吃到停不下來。

如果還覺得吃完餅乾有點不滿足，那就絕對不能錯過重新回歸的「全家鐵觀音霜淇淋」！使用南投名間鐵觀音茶葉製成，茶香味十足，另外同步登場的還有全新創意「芝麻白玉醇奶」，濃郁芝麻牛奶加進一顆顆包著芝麻餡的小湯圓以及鬆軟花生，全台限量20萬杯，即日起正式開賣。

▲全家超夯鐵觀音霜淇淋回來了。（圖／記者蕭筠攝）

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