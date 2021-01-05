美女鋼琴直播主邀斗內金主回家激戰　監視器全都錄人夫崩潰

▲直播主偷情斗內金主，遭丈夫裝設的監視器全都錄。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

已婚的陳姓美女鋼琴直播主，去年4月間邀約斗內金主施男回家不倫，被丈夫在家中裝設的監視器全程拍下，2夫妻因此離婚。陳女找娘家的人前往丈夫家中，打包名牌包等物品帶走，人夫事後認為財物短少，因此對陳女、施男提告妨害婚姻，也對陳女及娘家姻親提出加重竊盜告訴。台北地檢署不起訴後，人夫向高檢署提出再議，但高檢署也駁回再議確定。

據檢方透漏，被列為被告的陳女，年約30歲，是某直播平台的直播主。她因為經常在直播時彈琴給粉絲聽，吸引不少死忠粉絲。其中一名大陳女20歲、開設樂器行的施姓男子，不僅準時收看直播，也經常大手筆「斗內」，讓陳女青眼有加，最後得以一親芳澤。

2人在去年4月8日下午3點多，陳女趁著擔任工程師的丈夫不在家時，邀請施男到新北市的家中作客。2人一開始僅是聊天、吃點心，但天雷勾動地火，雙方隨即在客廳沙發上激戰起來。由於丈夫早就起疑，在家中偷偷裝設監視器，陳女以為偷吃行為神不知鬼不覺，殊不知全被丈夫錄下。丈夫事後拿影片質疑陳女，雙方鬧起離婚。

陳女離開愛窩，但為了取回自己的名牌包、地毯等名貴物品，她找來父母親、哥哥、哥哥的女友等4人，在4月28日到丈夫家中，取回屬於自己的物品。但丈夫回家後，清點家中物品，發現短少14樣財物，包含CHANEL、LV名牌包，浪琴牌手錶、婚戒、DYSON空氣清淨機、吸塵器，以及部分現金。丈夫因此提出告訴，控告陳女娘家等人涉嫌加重竊盜罪、陳女施男共同犯妨害婚姻罪。

但通姦除罪化後，陳女施男共犯妨害婚姻罪部分，台北地檢署作出不起訴處分。另外加重竊盜罪部分，北檢也認為，因夫妻原本是同居共財的關係，當要離婚之際，很容易將物品均認定為屬自己之物，主觀上不見得具有竊盜的故意，因此檢方以查無實證為由，也對加重竊盜罪部分做出不起訴處分。

丈夫對加重竊盜罪不起訴不滿，向高檢署提出再議，高檢署受理後，認為北檢所做的不起訴並無違誤，因此駁回丈夫的再議，全案確定。