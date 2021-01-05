國產豬漲價...陳吉仲稱「消費者負擔得起」　江啟臣火大了

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

含萊克多巴胺美豬1月1日正式開放進口，針對近日國產豬肉價格上揚一事，農委會主委陳吉仲聲稱，現在的波動在合理範圍內，消費者負擔得起。對此，國民黨主席江啟臣痛批，漲價起因在政府，卻是傲慢甩鍋，要全民承擔，這就是總統蔡英文所講的謙卑？

江啟臣表示，因為政府開放萊豬進口，卻不願標示萊劑，進口豬肉就算沒有萊劑，民眾也不敢食用，早在開放前，就可以預期國產豬因為市場需求增加，豬肉價格可能上揚，陳吉仲面卻說出「消費者負擔得起」，讓人民感受格外刺耳。

江啟臣指出，新曆年結束，緊接著農曆年將至，部分產業受疫情影響仍面臨寒冬，2020年面臨疫情，政府編列大量紓困預算，2021年世界疫情仍未減緩，目前全台共計有540家事業單位還在放無薪假，甚至因為變種病毒爆發，政府宣佈國境封鎖，旅行社放無薪假人數仍在增加。

江啟臣說，依照台灣民眾飲食習慣，豬肉是民生必需品，維持豬肉價格穩定，是政府的責任，更是義務，預期上漲的心理可能導致更嚴重的民生問題，尤其近期的上漲恐是民進黨「開放萊豬」影響國產豬價格，漲價起因在政府，卻是傲慢甩鍋，要全民承擔，這就是蔡英文所講的謙卑？

最後，他表示，蔡英文政府看不見民眾的處境，不打算解決問題，甚至冷眼旁觀，缺乏同理心，無法「苦民所苦」的政府，民意必將反撲。

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