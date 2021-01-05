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社會 社會焦點 保障人權

外送員送完餐遭「拉扯後照鏡攔下」　怒控大樓管理員反被狠打臉

▲▼管理員,保全,社區。（示意圖／記者黃可昀攝）

▲外送員不顧大樓管理員要求登記訪客簿，反控管理員涉嫌強制罪。（示意圖與本案無關／記者黃可昀攝）

記者劉昌松／台北報導

張姓外送員日前依客戶訂單，將餐點送到府後，準備騎車離開，突遭大樓管理員拉住機車後照鏡，要求他補登記訪客紀錄，張男覺得行動自由遭限制，控告邱姓管理員涉嫌強制罪，台北地檢署認為，管理員和外送員一樣，都是基於工作職責要完成任務，沒有主觀犯意，處分不起訴，外送員不服再議，仍被高檢署駁回確定。

檢警調查，20多歲的張姓外送員在2019年11月29日晚上6點半的時候，提著1個袋子走進位於台北市仁愛路四段巷弄內的公寓大樓，60多歲的邱姓管理員當時出聲叫住張男，但張男毫無反應，直接進入電梯。

過沒多久，張男搭電梯下來，邱男再次叫喚，詢問張男進入大樓目的，要求下次要記得登記訪客簿，但張男理都不理直接往外走，邱男因此和1名大樓住戶追出大樓外，分別站在張男的機車旁邊和後方，邱男告訴張男，「進出大樓對管理員的詢問不聞不問是不對的」。

▲▼ 騎士,全罩式安全帽,半罩式安全帽,機車,摩托車,安全帽 。（圖／pixabay）

▲外送員指控管理員拉扯機車後照鏡妨害自由，檢察官認為只是在盡工作職責。（示意圖與本案無關／pixabay）

正在牽機車的張男不想回管理室登記，反嗆管理員「自己去問11樓住戶」，事後再到大安分局提告，指控邱姓管理員拉扯他的手臂和機車後照鏡，妨害他離開的自由，涉嫌強制罪。

檢察官調查時，張姓外送員承認，踏出大樓時，「隱約聽到有人詢問我送什麼東西，我沒有回應，因為我根本不知道他在跟誰說話」，可見管理員的確曾要求外送員進出大樓送餐也要登記，因張男沒有反應，才基於受雇維護大樓安全的職責，追出去要求補登記，主觀上並無強制犯意。

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