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接到千元訂單！外送員臉臭「又來了」　內行親曝內幕：難怪會不爽

▲▼Uber Eats,美食外送,外賣（圖／記者李毓康攝）

▲外送員示意圖。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

外送美食這行業越來越盛行，越來越多人為求方便，三餐都仰賴外送，一名網友指出，之前經過某間義大利麵店時，發現有一名外送員站在門外，不爽地抽著菸講電話，似乎在爆怨「接到千元大單」，甚至還爆粗口，因此讓他好奇，「外送員接到大單是不是會不開心？」對此，許多外送員留言親揭內幕。

該名網友在PTT版上發文，想起之前經過一家義大利麵，一名穿著制服的外送員，臉上的表情看起來極度不悅，手上叼著菸講電話，似乎在跟朋友抱怨，「X你X！又是千元單，我已經接到第二次了欸！」原PO因此感到好奇，「接到千元單都會這麼不爽嗎？接了如果發現是大單可以退掉嗎？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲留言出現外送員親曝真相。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出後，也有不少網友好奇，還有人問「如果一單比較高價的話，拿到的外送費不會比較多嗎？」留言區也出現外送員解答，「不會比較多錢，是看距離收費，而且箱子就這麼大，載一堆食物跟載一瓶飲料錢又一樣，正常人都不會想接大單，灑出來又會被客訴」。

也有其他外送員留言指出，「重點不是價錢，是東西很多很麻煩」、「要等很久又佔空間」、「店家通常有預設幾分鐘出單，時間到系統就會call外送員來，所以很多大單都要外送員等，並不是大家想的那樣，店家做完單才call外送員」。

其中有網友透露，外送員有不接單的選擇，但是配額很少，「一直不接單的話，會開始扣東扣西，所以也不是說不接就不接的」。此外，也有網友表示，如果是叫ubereats外送，遇到大筆訂單的話，公司會派兩個外送員一起送。

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