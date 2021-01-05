台中「王字輩鴨肉店」都躺槍！55年老店「北港王」崩潰：拜託停止

▲北港王鴨肉飯也被酸民洗1星。（圖／翻攝自Google Maps）

記者周亭瑋／綜合報導

富王鴨肉店因辱罵女外送員引爆爭議，除了該店被負評灌爆外，連台中招牌有「王字」的其他鴨肉店，也無辜遭到波及。如今，在地55年老店「北港王」崩潰發文，面對亂留言的行為相當無力，希望酸民盡快停止。

店家在「爆料公社二社」無奈直呼，「這次富王鴨肉飯的事件，許多網友搞不清楚青紅皂白，只要在台中開鴨肉飯有個王字的，就去洗負評，起初受害者只有鴨王，但隨著事件越爆越大，越來越多人也想發洩這股怒氣，沒有查證就去留言。」

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原po表示，他們家叫北港王鴨肉飯，就被很多酸民狂洗負評，「每一則Google評論對認真經營的店家是非常重要的，我們沒有要求過客人為我們留下五星評論，每則評論都是真心喜歡我們或是招待不周的客人留下的，這次被胡亂留言真的很無力，希望可以趕快停止這種行為，也希望有留言的人看到這篇文章，可以收回您的評論，感謝各位。」

對此，網友們紛紛替店家抱不平，直呼「這間超好吃QQ」、「名字也差太多了，好誇張」、「池魚之殃....真無辜」、「別難過，群體智商很低的」、「畢竟台灣人，隨便弄一下就整台車開過去了，比尚書大人還好用」、「一堆跟風仔...87」。