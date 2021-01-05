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萬華女叫外賣...外送員反問「做一次多少」　改口道歉只賠70元

▲▼女子在臉書社團貼出截圖，表示遭熊貓外送員詢問「做一次愛多少」，怒提出性騷擾申訴。（圖／翻攝我是萬華人）

▲女子在臉書社團貼出截圖，表示遭熊貓外送員詢問「做一次愛多少」，怒提出性騷擾申訴。（圖／翻攝我是萬華人）

記者邱中岳／台北報導

1名網友在臉書社團上貼出一截圖，表示遭到熊貓外送員性騷擾，內文提到「請問跟你做一次愛，多少價位？」，最後還表示被整了改口道歉，但熊貓外送平台只有賠償70元，事後女子在2日跑到派出所報案，警方也依性騷擾案件受理申訴。

警方表示，46歲的王姓女子在2日下午2時許，跑到派出所報案，聲稱遭熊貓外送員用「文字對話」性騷擾，內容還提及「請問跟你做一次愛，多少價位？」警方也依性騷擾防治條例受理。

王女也在臉書社團上貼文，表示自己在2020年7月於商務旅館內點外送，卻被外送員用文字對話表示，「請問跟你做一次愛，多少價位？」還強調是朋友介紹的說女子服務不錯。

女子當場否認表示「你朋友是誰？但是真的沒有」，後來外送員才說「難道我被整了」、「所以你沒有外約就是了」，最後還說「不好意思耶，我好像真的被整了」，頻頻向女子道歉。

但警方調查，女子在2020年7月間被性騷擾，但卻直到半年後才向警方報案，也讓網友質疑截圖內容的真實性，但警方最後仍依法受理報案。

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