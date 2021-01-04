鍾沛君手術順利完成　術後第一句話「痛死啦！」

▲台北市議員鍾沛君。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨籍台北市議員鍾沛君因檢查出右肺異常，於4日立刻開刀。小編晚間在臉書宣布鍾沛君手術順利完成的好消息，並爆料鍾沛君術後第一句話就是「痛死啦！」

鍾沛君4日上午在臉書發文表示，自己因右肺異常增生變化將接受手術，坦言25歲那年，肺炎癌已接連帶走媽媽與阿姨，讓她決定要更用心對待生命的每一分鐘，沒想到這一次是「無常」先來，例行年度健檢從電腦斷層發現右肺異常增生變化，醫師建議立刻動刀。

鍾沛君臉書小編4日晚間代為發文，宣布鍾沛君手術順利完成的好消息，目前已經返回病房休息，意識也已經恢復。小編透露，鍾沛君傷口還在疼痛，也需要一點時間恢復體力，所以暫時還無法答謝所有的祝福與關心，病灶確如預期，但詳細情況尚待化驗，留待鍾沛君康復後親自說明。

鍾沛君小編還說，很想跟大家分享「有老闆的感覺真好！」順便爆料鍾沛君術後第一句話是「痛死啦！」

消息一出，許多親朋好友和支持者紛紛留言，為鍾沛君加油打氣，「加油！祝早日康復喔」、「好好保重自己，身體好了我們再去吃辛殿」、「早日康復，等能進食時，吃些鱸魚精或湯」、「好好照護傷口 出院後又是一名戰將」、「希望化驗結果是好消息」。