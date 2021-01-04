富王鴨肉店Google評價「重回4.8顆星」　近萬1星負評神秘消失

記者柯沛辰／綜合報導

台中市北屯區富王鴨肉店2日不滿女外送員催餐，出言羞辱「等毛長齊再講話」，導致網路評價炎上、遭1星負評灌爆。起初Google評論中的平均星數僅剩1.1顆星，業者緊急關閉，怎料4日傍晚重啟時，評價不僅重返4.8顆星，連先前的近萬則負評也消失得無影無蹤。

一名熊貓女外送員2日到富王鴨肉店取餐，明明現場沒有客人卻等了10分鐘，加上後續又有3組客人點餐、取餐離開，因此忍不住向店家反映，怎料遭男店員反嗆「破查某咧，沒有被人打過是不是」、「社會講錢的啦」、「怎樣！來告我」、「大學生小妹妹，等毛長齊再講話」，讓她氣得報警提告。

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▲男店員嗆聲女外送員，「等毛長齊再講話」（圖／網友授權）

影片曝光後，店家粉專、Google評論3日遭近萬名網友灌爆，平均星數一度僅剩1.1顆星，黑歷史也接連遭起底。隔天，網友發現Google Maps搜尋不到店家資訊，直到傍晚才重新出現，但評論僅剩171則，而且幾乎都是5星好評，總分4.8顆星。

記者稍早實際查看，發現最近一次評論分別為2天、2週前，事發後的評論已通通消失。許多網友看完紛紛留言，「刪負評的速度也太快」、「毛又長齊了」、「評論可以這樣說刪就刪喔」、「這也太硬要了吧」、「誇張」掀起熱議。

▼富王鴨肉店Google評價重返4.8顆星。（圖／Google Maps）

▼Google評價幾乎都是5星。（圖／Google Maps）

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