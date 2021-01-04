柯文哲：「天網」界線須討論　不是一句「國家為你好」就能買單





▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

疫情指揮中心日前使用「天網」抓到不少自主健康管理者違規，但有監察委員質疑這套系統恐遊走在人權和侵犯隱私邊緣。建立人民對政府的信任，是最重要的政治工程。對此，台北市長柯文哲4日在臉書上提及，這個界線該怎麼拿捏，執得多方討論，不是一句「國家都是為你好」就能讓人民買單。

柯文哲4日於臉書上提到，他的理念是「開放政府、全民參與、公開透明」建立被信賴的政府， 讓政府被相信，必須先堅持這些理念。

柯文哲提及，這兩天「天網」議題引發廣大討論，當當居家檢疫、居家隔離或自主健康管理者靠近天網，疫情指揮中心就會發送細胞簡訊給當事人和地方政府，這樣的科技在防疫期間被應用，卻也讓許多民眾感到疑慮。

柯文哲說，到底「維護大眾健康」和「保護個人隱私的界線」該怎麼拿捏？這是現代國家非常重要的課題，值得公開、多方討論，但不是一句「國家都是為你好」就能讓人民買單。科技本身沒有好壞，但一定要合法合理使用，不透明的資訊只會帶來不信賴，掌握權力的政府不該關起門，迴避外界的檢視。

柯文哲也提及，他2014年上任後在台北市政府設立了「廉政透明委員會」，包括錢櫃大火案、電梯稽查人員涉貪、北市社會住宅執行情況，都攤在廉政委員面前，「由外部監督，讓怪怪的事情不再發生。」現在他任內最後一屆的廉政委員遴選正在接受公開報名，歡迎大家加入台北市廉委會，和他們一起讓台北市政府成為更受人民信任的團隊。

【台北市廉政透明委員會廉政委員遴選】

報名日期：即日起至2021年1月11日（星期一）23時59分止

條件：具中華民國國籍、長期關注廉政議題，對公共事務有參與興趣或專業知識之人士。