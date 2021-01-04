愛滋男性侵15歲少女　法院輕判5年...遭一面倒砲轟：一生毀了

▲被害少女患有輕度發展持換，遭到侵犯時毫無抵抗能力。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

大陸廣西省都安縣一名47歲的袁男患有愛滋病，在得知自己染病的前提下，竟在2020年5月性侵一名年僅15歲的少女，遭到當地法院判處5年有期徒刑。報導一出後，遭到大陸網友一面倒砲轟，認為若是少女因此染上愛滋病，一輩子就毀了，只判5年的刑期相當不恰當。

綜合陸媒報導，被害少女患有輕度發展遲緩，而袁男在2020年5月12日遇見前往學校途中的少女，於是心懷歹念，主動提議接送前往學校，事後卻開車往學校反方向前進，並在數分鐘後停車強拉少女進入竹林內侵犯，完事後再送少女回到原地。

據報導，袁男過幾天後自己投案，如實供述自己的罪行。由於正值新冠肺炎疫情期間，河池市疾病預防控制中心對袁男進行血清進行檢測，結果HIV-1抗體呈現陽性，確定患有愛滋病。

都安縣人民法院指出，袁男違背婦女意志，強行與被害人發生性關係，其行為已經構成性侵罪名，應予以懲處，明知自己染有愛滋病，卻侵犯發展遲緩、沒有反抗能力的未成年人，本應加重懲處，但袁男在案發後自動投案，坦承一切罪刑，依法可減輕罪刑，綜合評估之下判處5年有期徒刑。

對此，大陸網友聞訊後相當憤怒，紛紛留言表示，「5年真判得出來，對於未成年人的保護就這樣」、「5年還真是不虧」、「毀了女孩的一生才判5年？」、「5年？少了個0吧」、「死刑不過份吧」。

▼網友對於法院的懲處感到相當憤怒。（圖／翻攝自新浪微博）

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