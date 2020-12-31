性侵再犯之虞強制治療　大法官：警告性解釋，3年內全盤檢討修正

▲大法官審判長許宗力宣示釋憲結果。（圖／翻攝司法院網頁）

記者吳銘峯／台北報導

《刑法》與《性侵害犯罪防治法》均規定，性侵犯若經評估有再犯之虞者，須接受強制治療，直到再犯之虞顯著降低，才可出獄。大法官31日做出警告性解釋799號解釋，認為制度原則上沒有違憲，但未設定最長治療期限則有違憲之虞；另外制度內未給予當事人陳述意見機會，則屬違憲，2年內必須檢討修正。另外大法官也強調，刑後強制治療必須與刑事處罰制度區隔，所以強制治療制度必須3年內全面調整改善。

本案因台中男子盧恩本，多年前犯下乘機猥褻罪、幫助詐欺罪及侵入住宅罪，被判刑3年5月定讞，入監服刑。但因刑法等規定，盧男被評估有高度再犯風險，送進病監接受強制治療，也因相關規定並未設限，讓盧男在監獄中多待了9年，今年9月間才被評估為風險顯著降低，才獲得出獄。另外台中地院法官張淵森及雲林地院法官潘韋丞，以及另外2名也被強制治療的當事人，認為相關規定未設治療年限，有違憲之虞，因此聲請大法官解釋。

大法官在31日作出釋字799號解釋，此號解釋為罕見的「警告性解釋」，雖未宣告《刑法》與《性侵害犯罪防治法》的相關規定違憲，但明確訂出3年的時限，要求各主管機關通盤檢討改正。

本次解釋最主要引起爭議點，在於不限制最長強制治療時間，實務上可能造成以治療為名、行無限期關押的問題。而大法官認為「強制治療期間至再犯危險顯著降低為止之部分，與憲法比例原則尚屬無違。惟若干特殊情形之長期強制治療仍有違憲之疑慮，有關機關應依本解釋意旨有效調整改善。」

另外基於正當法律程序原則，大法官認為雖然解釋標的《刑法》與《性侵害犯罪防治法》的「刑後強制治療」制度並無違憲，但《刑事訴訟法》與《性侵害犯罪防治法》中，卻漏未規定當事人可以向法院陳述意見，或委託辯護人表示意見，此部分違反正當法律程序原則，相關機關應在2年內檢討修正。

最後大法官認為，因「刑後強制治療」制度實際上就是等同某種刑罰，「現行強制治療制度長年運作結果有趨近於刑罰之可能，而悖離與刑罰之執行應明顯區隔之憲法要求。」所以才要求相關機關在3年內，通盤檢討調整，以確保強制治療制度運作之結果，符合憲法明顯區隔要求之意旨。大法官審判長、司法院長許宗力更明確表示，「三年之內一定要能夠完整檢討，將整個刑後強制治療與形式的處罰有一個明顯的區隔，如果沒有辦法達到明顯區隔的要求，那麼三年後如果有新的案件來聲請解釋，不無可能，大法官以後可能會宣告違憲。」