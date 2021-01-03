淫魔趙斗淳出沒傳統市場！地方媽媽超慌張：好噁...怕被「性侵」

▲趙斗淳去年12月出獄後，被網友發現疑似出沒傳統市場。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓知名淫魔趙斗淳（조두순）曾在教會廁所以殘忍又血腥的手段性侵8歲女童，事後以飲酒精神不濟為由被輕判12年出獄，去年12月刑滿出獄返回京畿道安山市妻子住處，行動被警方與政府24小時監控。而近日，有民眾在傳統市場看到神似趙斗淳的男子出沒，嚇得拍照後上傳至網路論壇，引起大批網友討論。

根據韓媒《News1》，南韓1日下午以後各大論壇開始出現大批網友討論趙斗淳近日的的行蹤，有名網友自稱看到趙斗淳，「我問這是不是趙斗淳？X，看到恐怖的X八東西！」

▲網友在傳統市場發現，長相神似趙斗淳的男子出沒。（圖／翻攝自韓網）

他將在市場拍到的老年男性相片上傳網路，並以「趙斗淳外出照片」為題，只見相片中男子滿頭白髮、戴著口罩與帽子，穿上一身黑色外套，雖口罩遮住五官而無法分辨是否為趙斗淳本人，但其眼神與眉宇間透露出的神情，與趙斗淳異常相似，令南韓大票鄉民感到非常震驚。

南韓網友驚呼，「就算戴口罩也認得出來」、「讓他這樣隨便亂晃，就算真的看到他本人，恐怕也無法立刻認出來」、「他的頭髮、穿著與趙斗淳一模一樣」、「他到底是要去哪？我好害怕！」

據悉，趙斗淳2020年12月12日出獄後便一直待在妻子住處，直到聖誕節之後才被證實首次出門至住處附近進行採買，當時趙斗淳身後緊跟著保護觀察官，監視其一舉一動。

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