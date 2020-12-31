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社會 社會焦點 保障人權

快訊／性侵犯「無限期強制治療」違憲　大法官：3年內要完成修法

▲司法院外觀▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲司法院大法官宣告相關規定違憲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

《刑法》與《性侵害犯罪防治法》均規定，性侵犯若經評估有再犯之虞者，須接受強制治療，直到再犯之虞顯著降低，才可出獄。有2名法官與多名當事人，認為這樣的規定形同無限期關押，嚴重侵害人權，因此聲請釋憲。司法院大法官31日作出釋字799號解釋，宣告強制治療未設限的規定不違憲。但大法官也認為，不限制最長強制治療時間，可能造成以治療為名、行無限期關押之實，確實有違憲之虞，要求相關機關檢討改進。

本案因台中男子盧恩本，多年前犯下3次乘機猥褻罪、2次幫助詐欺罪及5次侵入住宅罪，被判刑3年5月定讞，入監服刑。但因刑法等規定，盧男被評估有高度再犯風險，送進病監接受強制治療，也因相關規定並未設限，讓盧男在監獄中多待了9年，今年9月間才被評估為風險顯著降低，才獲得出獄。

另外台中地院法官張淵森及雲林地院法官潘韋丞，以及另外2名也被強制治療的當事人，認為相關規定未設治療年限，有違憲之虞，因此聲請大法官解釋。大法官為此於11月3日召開言詞辯論庭，聽取各方意見。

言詞辯論庭時，盧男的辯護人主張，法條規定的「再犯風險顯著降低」意義太過抽象，已經違反法律明確性原則；況且這樣的規定將限制人身自由，更應該嚴格解釋，不應該做如此抽象的規定。此外，當時辯護人也批評監獄人權不足，接受強制治療在台中培德病監時，根本不能抽菸，也不能使用健保卡，對受刑人人權是嚴重的侵害。

法官張淵森也批評相關規定有疑義，例如意圖營利公然猥褻罪也是強制治療的範圍，包含酒店的脫衣舞者、上空秀，這些全都要強制治療，已經失去治療的意義；此外，不服強制治療時僅有檢察官可以聲請停止治療，當事人卻只能聲明異議，對當事人人權保障也不足。

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