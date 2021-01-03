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女兒子宮外孕「跟男友有做」！媽氣炸喊告…結局逆轉竟是父親的種

▲桃園市宋姓男子去年7月間邀出未滿17歲女網友買宵夜至住處，趁2人獨處時不顧其正值生理期硬上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲少女腹痛送急診，發現子宮外孕，仔細一問，才知道是遭到父親性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者柯振中／綜合報導

有這種父親，真的不如不要！護理師陳麗華分享，先前有名13歲少女上課時急性腹痛，被送到醫院急診室，檢查後竟是子宮外孕，氣得媽媽打算對男友提告，沒想到仔細詢問，才知道是遭到父親性侵，肚子裡的小孩也是父親的。

陳麗華在東森節目《醫師好辣》中分享，先前有名13歲少女上課腹痛，還有出血的狀況，被送到急診室來。依照醫師的經驗，原先以為是卵巢發育不正常，詢問少女初經有沒有來，對方則說「已經來了」，但已經遲到了2個月，因此懷疑可能不正常。

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醫師進一步詢問，是否有男友，確定沒有之後，就不再繼續追問，沒想到做了檢查，才發現少女疑似是子宮外孕。少女的母親到場，聽到女兒子宮外孕，當場怒不可遏，詢問「是誰做的」，女兒才坦承有交男朋友，也有發生關係。

▼媽媽到場後，少女認了「有交男友」，氣得媽媽打算提告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲桃園市曹姓男子去年4月間得知女同事曾墮胎，謊稱要去除嬰靈需與其發生性行為，5度性侵女同事得逞挨告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

母親聽完以後，氣得更加不知道說什麼，揚言「要告死那個男的」，還請社工到現場，準備進行備案。醫師向母親說，由於少女子宮外孕，必須立刻動手術，需要簽署手術同意書，對方則回應「等爸爸來再說」。

沒想到，少女的父親到場，看起來意外冷靜，少女也開始不斷哭泣，讓人感到相當奇怪。社工認為事情不單純，進一步與少女對談，突破了心防，對方才坦承「遭到爸爸性侵」。

少女的母親聽到這件事情，當場氣急敗壞，直接在診間裡毆打少女的父親。陳麗華說，他們後來才知道，少女的母親離婚又再婚，這名父親其實是少女的繼父，沒想到做出如此獸行，導致少女淚灑診間，讓人看了十分心酸。

陳麗華最後提到，持續詢問少女「為什麼一開始不說」，才知道事情的來龍去脈，原來少女遭到性侵後，繼父不斷威脅，若把事件說出來，會害繼父被關，母親很愛繼父，會因此崩潰，甚至死掉，整個家庭會支離破碎，才導致少女什麼都不敢說。

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