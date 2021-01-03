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日本緊急狀態卡關！地方重防疫中央顧經濟　菅義偉派他出馬露端倪

▲▼ 日本,新冠肺炎。（圖／路透）

▲首都圈1都3縣的東京都知事小池百合子、埼玉縣知事大野元裕、千葉縣知事森田健作及神奈川縣知事黑岩祐治籲請中央儘速檢討發布「緊急事態宣言」（圖／路透，下同）

文／中央社

日本東京等4都縣昨天籲請中央發布「緊急事態宣言」，盼依法採取更強有力防疫措施；但中央政府憂心對經濟造成負面影響態度慎重，也對宣言效果存疑，有意先修法增訂宣言罰則。

由於轄內疫情嚴峻，首都圈1都3縣的東京都知事小池百合子、埼玉縣知事大野元裕、千葉縣知事森田健作，及神奈川縣知事黑岩祐治，2日下午拜會負責防疫事宜的經濟再生擔當大臣西村康稔，會談時間逾3小時，4 名知事在會談中籲請中央儘速檢討發布「緊急事態宣言」。

中央政府對宣言效果存疑
日本時事通信社報導，面對地方知事籲請，中央政府對「緊急事態宣言」發布後的效果抱持疑問；為提高防疫實際效果，優先事項應為修正「緊急事態宣言」法源的「新型流感對策特別措施法」。

西村會後表示，中央政府會來檢討是否發布宣言；不過，他也表示，中央政府將基於由專家組成的政府防疫對策分科委員會意見，來進行慎重判斷。

中央政府對發布宣言抱持慎重立場，主因一旦發布宣言，將暫停社會及經濟活動，有可能讓日本經濟雪上加霜。

▲▼ 日本,新冠肺炎。（圖／路透）

首相菅義偉在去年12月25日的記者會上，認為就算不發布宣言，要改變民眾行動「也是有可能的」，透露對發布宣言的消極態度。

然而，日本全境新增確診病例從去年底進入新年假期後快速增加，去年12月31日除夕日新增逾4500例創新高，東京都同日新增1337例，同創歷史新高。

菅義偉認為疫情發展至今事態嚴重，除夕及新年首日沒有休息，連日跟相關部會首長商議因應對策；他2日也在首相公邸跟厚生勞動省官員等人會面，聽取最新的疫情報告。

但即使如此，日本政府對宣言的效果仍有疑慮。西村2日再度籲請小池等人配合，先從徹底籲請餐飲店等業者暫時停業或再提早幾小時打烊，可能可以有效遏止疫情。

▲▼日本,新冠。（圖／路透）

日本政府相關人士說，政府內部已有不滿聲音認為，「東京都政府什麼都不做，就算發布宣言，疫情也不會有什麼改變」。

如果日本政府用事後追認4名知事籲請的方式，決定發布宣言的話，可能等於承認中央政府防疫對策失敗，對內閣支持率下滑造成執政根基不穩的菅義偉來說，此舉勢將造成更進一步的打擊。

日本政府面對預計18日開議的國會新會期，目前急於彙整特別措施法修正案，檢討對不配合停業或提前打烊的業者增訂相應罰則，並希望能儘速完成修法。

地方重防疫中央重經濟　兩者難兼顧
西日本新聞報導，4名知事2日罕見地跟西村進行逾3小時的會談，5人會後也一同接受媒體聯訪，強調「大家都明白疫情嚴峻」，必須團結因應。

不過，面對小池認為「有必要徹底抑制人員移動」，及4名知事都認為有必要發布宣言，西村說，「中央政府理解地方的迫切期望」，之後還將防疫矛頭轉向更進一步要求餐飲店再提前幾小時打烊，透露出中央與地方想法差距。

多位相關人士表示，2日的籲請是由小池發起，然後埼玉縣知事大野元裕呼應，並從去年12月29日就做好準備。

由於去年12月31日東京都新增1337例創單日新高紀錄，4都縣疫情都創歷史新高後，神奈川縣及千葉縣在今年1月1日決定加入。

▲▼ 日本,新冠肺炎。（圖／路透）

不過，中央政府透過檯面下溝通，對這些知事表達為難之處，主要是菅義偉之前已否定會發布宣言。

擁有個人管道直通首相官邸的神奈川縣知事黑岩祐治，本來是希望跟菅義偉直接會談，而不是跟西村會談，不過菅義偉沒有答應。

日本政府相關人士這麼解讀，菅義偉不跟知事們會談，而是讓西村前去會談，可說是認為目前還未到發布宣言的時機。

昨天的情況也顯示出要求遏止疫情對策的地方知事，跟重視經濟而在防疫方面動作遲鈍的中央政府間差距，這種面對防疫對策的不一致，從前首相安倍晉三政府開始反覆出現，「也許政府與知事誰擁有防疫對策主導權，到現在都還不清楚」。

緊急事態宣言法源與條件
日本國會2020年通過「新型流感對策特別措施法」修法，讓首相取得面對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情發布「緊急事態宣言」的法源，並通過一項附帶決議，要求一旦決定公布會限制人民權利的「緊急事態宣言」前，應先向國會提出「事前報告」。

2020年4月7日，時任首相的安倍晉三因應疫情首度發布「緊急事態宣言」，以東京都、大阪府、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣、兵庫縣及福岡縣等7都府縣為實施對象，為期約一個月；後來因疫情未趨緩，又延後約3週，到5月25日全面解除。

發布「緊急事態宣言」的條件有兩項，第一是「國民生命及健康有受到顯著且重大被害之虞」；第二是「全國性且快速蔓延對國民生活及國民經濟造成重大影響，或是有造成重大影響之虞」。

▲日本首相菅義偉。（圖／路透）

各都道府縣知事即使在中央沒有發布「緊急事態宣言」的情況下，還是可以自行針對轄內業者或民眾，籲請停業或避免外出；不過，如果有中央層級的「緊急事態宣言」，對象地區知事就有明確法源依據，籲請該地居民或業者配合防疫。

日本緊急事態宣言無強制力
根據日本政府厚生勞動省官網，「緊急事態宣言」對象都道府縣政府可以採取的措施都相同，一共有下列5項：

1、可籲請民眾配合避免不必要外出；2、可籲請相關設施所有人或管理人配合限制使用；3、可籲請民眾配合避免不必要及不緊急的跨都道府縣移動；4、可籲請民眾避免前往鬧區有服務人員接待的餐飲店等處所；5、可籲請為確保民眾生活及經濟不可或缺的業種，持續營業或運作。

日本政府如果發布「緊急事態宣言」，針對感染風險高的學校、保育所及老人中心等，及多人群聚設施如百貨公司、飯店等場所，相關單位可以「籲請」甚至「命令」限制使用，但法律並無明訂罰則，業者就算不遵守也無法開罰。

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