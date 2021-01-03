台灣彷彿平行時空！《紐時》指「正常到詭異」：鎖國不利持久戰

▲大多數台灣民眾相當配合防疫政策。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔子柔／綜合報導

台灣防疫有成，已多次登上國際媒體，《紐約時報》今日就以「台灣如何計畫（大致）免於疫情」為題，寫出雖然目前成功壓制疫情，但仍有民眾擔憂不知道好運能持續多久，也有國際專家指出，鎖國其實不利於做為長期的防疫策略。

根據《紐約時報》報導，記者鍾旻（Raymond Zhong）指出，當全球受到疫情肆虐，大量人口失業、死亡，台灣卻像存在另個平行時空，幾個月來的生活正常到「詭異」，婚禮、球賽、音樂會、夜市一直在進行，台灣人口比佛羅里達（State of Florida）多，但死亡人數卻是2隻手數得出來。

▲台灣防疫再登紐時。（圖／翻攝自紐約時報）



報導指出，如此高水準的表現，對衛福部長陳時中而言是不可改變防疫政策的鐵證，去年3月以來台灣就隔絕大多數境外旅客，入境則需嚴格執行2週的隔離檢疫，但還是有許多居民擔憂，「這樣的好運能維持多久？」。

這道高牆讓台灣成功隔絕疫情，但倘若其他國家得到疫苗，開始鬆綁防疫管制，台灣就很可能在經濟或政治上受到孤立，陳時中也對此表示，在疫苗確定能長久抗疫以前，政府不會輕易因為公眾壓力放鬆規定。

台灣發現首例英國變種病毒病例後，指揮中心隨即宣布元旦起鎖國1個月，史丹佛大學副教授王智弘（Jason Wang）指出，台灣能領先這麼久實在了不起，但就算在2021年中以前全民接種疫苗，要再守住6個月真的非常困難。

▲星國專家認為，鎖國不能當成防疫策略。（圖／翻攝自紐約時報）



台灣與新加坡的防疫策略頗有差異，新加坡目前已對台灣民眾放鬆入境限制，但台灣卻無對等政策。新加坡國立大學傳染病學教授費雪（Dale Fisher）指出，「我們認為即使有境外移入也未必會擴散，如果你對自己的防疫系統沒有信心，才會把邊界封得更嚴。」

費雪表示，如果疫苗沒有長久免疫效果，世界要繼續和新冠病毒共存，「那台灣人民能再隔絕世界1年嗎？再5年呢？」，認為封鎖邊境不能當作防疫的策略。