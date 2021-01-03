英國「2種疫苗混打」各國專家批評　莊人祥曝「台灣施打策略」

▲新冠肺炎疫苗已在歐美國家開始施打。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎疫苗陸續問世，不僅歐美國家也已經開始施打，台灣也順利搶到疫苗，而近日英國傳出2種疫苗混打，外界也懷疑這樣的施打方式是否有問題？對此，指揮中心發言人莊人祥也坦言，目前各國專家都是批評角度，效果好不好沒人知道，因為BNT和AZ是不同機制的疫苗，台灣目前還是採取先觀察。

針對英國2種疫苗混打，莊人祥說，美國專家認為這部分似乎有點詭異，英國的做法是拉大施打間隔時間，希望在疫苗不是很夠的初期，盡量讓更多人施打，理論是假設在施打第二劑的效用沒有很大，所以將快讓多數人施打第一劑，不管是哪家疫苗，只要打第一劑有7、8成保護力，就可以先建出一道牆。

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但莊人祥也提到，現在很多人打到第一劑疫苗，要打第二劑時，就會有混打狀況，能不能混打也沒有人做過臨床試驗，效果好不好也沒人知道，目前其他國家的專家比較屬於「保持批評角度」，台灣當然還是先觀察，目前施打策略還是以藥廠的建議為主，不會混打。

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