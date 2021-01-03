南韓人口「死亡交叉」！死亡數超越新生兒數...專家：問題在經濟

▲受經濟、疫情影響，南韓不生孩子的頂客族夫妻或情侶數激增。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓生育率之低聞名全球，2020年人口更出現「死亡交叉」，死亡人口數超越新生兒人口數，總人口數更是自1962年導入居民登記制度後首次呈負成長，國內登記在籍的總人口數為5182萬9023人，與2019年相比減少2萬838人。

韓媒《Money Today》分析，南韓人口之所以呈現負成長，主要歸因於青年工作機會減少而造成生育率明顯降低。根據南韓行政安全部今（3）日所發佈的資料，以2020年12月31日的數據資料為基準，南韓的人口自然增加率相較前一年減少2.1%。

隨著人口呈現「死亡交叉」，總人口數也自然相對跟著減少，2020年登記在籍的新生兒人數為27萬5815，為2017年跌破40萬人以下後，歷年來的最低紀錄；死亡人數則攀升至30萬7764，相較前一年增長9269人。

南韓生育率低的原因，在於青年階層的勞動環境與收入條件不穩，造成不生養的頂客族夫妻增加，在進入新冠肺炎（COVID-19）疫情以後更是達到巔峰。

韓國銀行調查局巨視財政組次長金敏植（김민식，音譯）去年12月30日在一份關於新冠疫情影響的報告中指出，疫情初期時受到人們恐懼遭感染的心理影響，結婚典禮被延期、甚至取消，然而到了中、後疫情時代，結婚數受到勞動雇用條件與所得等經濟因素嚴重影響而跟著減少。

西江大學經營學院教授林菜雲（임채운）點出最根本的關鍵原因，「生育率問題的解決之道，在於增加工作機會。」

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