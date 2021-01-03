機組員怨「檢疫要用自假、無法探病」　莊人祥回應了！

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

因日前發生航空器感染事件，指揮中心針對國籍航空機組員做檢疫加強版措施，一律需要檢疫7天，但今傳出檢疫期間要用自己的休假，甚至有機師抱怨無法探望開刀的媽媽，認為該措施對機組員不公平。對此，發言人莊人祥說，一例一休部分會請勞動部協助處理，也會請民航局收集機組員目前碰到的問題，去做進一步討論。

針對機組員抱怨連連，莊人祥說，指揮中心規定7天，但公司用5天，一例一休的部分會請勞動部協助處理，這屬於勞動部業務部分，而在機組員指控不公平一事，指揮中心還是希望平衡經濟跟所有防疫安全，因為之前發生航空器感染，導致本土病例，所以才會進一步加強檢疫。

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莊人祥表示，先前就讓航空公司自行專案管理，分為貨機3天，客機5天檢疫，但後來不幸出現本土病例，才會針對檢疫做檢討，現在機組員進行7天檢疫和7天加強版自主管理，若能在外站落實管理，一個月後民航局會針對計畫做評估，有可能調降成低風險管理，這都需要大家一起努力。

而針對機組員自主健康管理期間的探病問題，莊人祥說，會請民航局收集目前機組員遇到的問題，指揮中心也會針對機組員自主健康管理期間的探病問題做討論，看如何做更好的規劃處理。

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