全球首例！印度成功培養英變種病毒株　有望「開發新疫苗」

▲印度截至1日已有29例確診為英國變種病毒。（圖／路透）

文／中央社記者康世人新德里3日專電



印度醫學研究委員會昨晚推文宣布，印度成功從一名自英國返國的確診者檢體培養出新冠肺炎英國變種病毒株，目前還未有任何國家通報已成功培養出病毒株。

專家說，在成功培養英國變種病毒株後，將有助科學家開發疫苗及藥物。

印度醫學研究委員會（Indian Council of Medical Research，ICMR）推文指出，印度成功培養了2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）病毒株SARS-CoV-2的英國變體。

ICMR又說，目前沒有任何國家通報已成功培養出武漢肺炎英國變種病毒株。

▲印度因防疫關係，一名女孩在跨年夜也戴著口罩。（圖／路透）

印度人報（The Hindu）報導，ICMR表示，具有所有特徵變化的新冠肺炎英國變種病毒株，已由印度國家病毒研究所（National Institute of Virology,NIV）從自英國返國病患身上採集的檢體中成功分離且培養出來。

ICMR說，ICMR和NIV的科學家是利用非洲綠猴腎細胞株（vero cell lines）培養出新冠肺炎英國變種病毒株。

英國研究顯示，英國變種病毒傳染力比原來的新冠肺炎傳染力增強70%；這導致英國疫情再度惡化，接連在許多國家都發現了感染英國變種病毒的病患。

根據印度衛生與家庭福利部資料，印度截至1日，共有29個感染英國變種病毒病例。

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