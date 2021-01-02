「神祕金屬巨碑」跨年夜現蹤加拿大多倫多！居民1理由怕爆

▲加拿大也出現神秘金屬柱。（圖／翻攝自twitter／@bonoboonbaobab）



實習記者周依儒／綜合報導

歐美多國近期都曾出現神祕金屬柱，繼美國、荷蘭和羅馬尼亞等地後，加拿大多倫多、溫哥華和溫尼伯（Winnipeg）也傳出有神秘金屬柱現身，讓當地民眾相當興奮，不過加拿大目前仍在實施封鎖令，民眾不得擅自出門，因此也讓部分居民十分擔心有人會跑去朝聖，湧進大批人潮。

綜合外媒報導，神秘金屬柱於跨年夜當晚出現在多倫多亨柏灣（Humber Bay Shores），高度約達4公尺，而溫哥華和溫尼伯市也傳出金屬柱現身的消息。但加拿大為了防止疫情擴散，正實施封鎖令，對此許多人不禁擔憂，會掀起朝聖的風潮。另外，有報導指出，多倫多的金屬柱目前已經被遭人噴上紅漆破壞。

▲加拿大神秘金屬柱已被破壞。（圖／翻攝自twitter／@Lovetoteach20）

事實上，此一金屬巨柱最早於11月下旬出現在美國猶他州沙漠地區，接著陸續在美國南加州、羅馬尼亞、英國懷特島、荷蘭出現。藝術團體日前宣稱製作猶他州金屬柱，但出現在羅馬尼亞、英國、荷蘭的柱子，迄今尚未有人出面「認領」。