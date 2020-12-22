最古老幼狼藏凍土「毛髮軟骨都在」　5.7萬年前最後一餐曝光！

▲加拿大西北部永凍土層近日有一隻距今5.7萬年前的古代幼狼出土。（圖／翻攝自YouTube／Cell Press）

記者張寧倢／編譯

加拿大西北育空地區（Yukon）的永凍土層中日前挖掘出一隻距今5.7萬年前的古代幼狼，奇妙的是，這隻幼狼遺骸保存得相當完好，包含全部的皮膚、大部分的毛髮等基本上都還在，被認為是最古老、最完整的狼。研究人員指出，狼的胃中檢出有鮭魚或水鳥的組織，推測可能是牠的「最後一餐」。

根據CNN報導，專家們透過X光確定，這隻被保存在動土層中的小幼狼大約在6、7周大時就結束牠的生命。愛荷華州德梅因骨科醫學院（Des Moines University）解剖學副教授梅森（Julie Meachen）表示，牠基本上保留了所有的皮膚、大部分毛髮，甚至所有的軟組織，年代距今約5.7萬年，是迄今發現的最古老、最完整的狼。

報導指出，育空地區一名原住民淘金者日前在用強力水柱撬開凍土牆時，發現了這隻幼狼的遺骸，並將之命名為祖爾（Zhùr）。梅森分析，祖爾生活在冰川消退後的時期，這意味著有更多的淡水與流動的小溪，周圍可能還有很多其他動物，是一個資源豐富的年代。DNA數據顯示，祖爾是現今俄羅斯、西伯利亞與阿拉斯加地區的現代狼的祖先。

梅森解釋，雖然冰河時期的狼與現代狼屬同一物種，但僅能算是遠親，兩者大不相同，但祖爾卻是真正的古代狼。研究人員稱，自然形成的永凍土木乃伊需要非常特殊的條件，除了土層須維持冰凍外，死亡後也必須很快被掩埋，以免腐爛或被吃掉，猜測祖爾可能是在巢穴倒塌時瞬間死亡，因為數據顯示牠並非死於饑餓。

古生物學專家表示，將祖爾的頭髮與其他組織化驗後，除了確認為雌性，也意外發現祖爾胃中保存的很可能是鮭魚或水鳥的組織，「這讓研究人員很驚訝，因為牠的最後一餐並不是野牛、馴鹿或其他肉食動物，而是水生物種。」

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