加拿大「英國旅遊禁令」延至明年1月　所有機場由公衛局託管

▲加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）23日表示，因應來自英國的新冠變種病毒，將再延長兩周暫停往來英國的航班，直到明年一月再做決定。根據《加拿大電視新聞》（CTV）報導，加拿大是最快速針對英國實施航班限制的幾個國家之一，在所有機場和所有英國旅客可能間接入境的地點中，已經開始加強盤查。

杜魯道在公開媒體會議上指出，禁令最初定為周日（20日）後72小時失效，但目前確定將會延長至2021年的1月6日，除了這項延期措施外，無論是商用或是民航班機都將一併取消。

根據英國官員指出，這種變異病毒會提高傳染力70％。加拿大公共安全部長布萊爾（Bill Blair）表示，入境點和機場現在已經暫時交付給公共衛生局管理，境內截至周二（22日）為止，仍沒有發現任何相關案例。

▲加拿大已取得4億劑新冠疫苗，總理杜魯道率先公開施打疫苗，給予民眾信心。（圖／路透）

公衛專家塔姆（Tamsa Tam）也表示，加拿大公共衛生局正持續尋找案例，未來幾天內將對已知菌株做更多測試和基因組測序，「我並不驚訝這種變體會出現在許多國家，它可能是最常見的變種之一。未來極有可能也進入加拿大。」

目前沒有證據顯示，變種病毒會提高指死率或影響疫苗效果，但確實會大幅提升傳染力。據外媒報導，英國最近飆升的單日3萬多確診案例中，可能有60％是因為變種病毒的感染。