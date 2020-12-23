去年超過1000萬人搬離中國　到這三地的人最多

▲疫情下的紐約唐人街。（圖／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

《中國國際移民報告2020》藍皮書22日發布，數據統計，2019年中國大陸以約1073.23萬的人數，成為世界第三大移民輸出國，從分布來看，主要前往美國、日本、加拿大這三個國家；另海外留學生方面，中國同時也是美國、英國最大的留學生來源國。

該報告由全球化智庫、西南財經大學發展研究院編寫，報告分析稱，美日加仍為中國主要移民目的國，學生出國留學熱潮不減，移民年輕化趨勢顯現。

▲海外留學帶動中國移民年輕化。（圖／CFP）

留學生方面，藍皮書引述2019年美國《門戶開放報告》、《2019年英國留學生報告》顯示，該年度在美國、在英國的中國留學生，佔國際學生總數為33.7%和23.2%，皆為最大宗，且在英國的中國留學生數量，年增幅達到了12%。

與此同時，中國海外移民，還因為「低齡留學」擴大，發生變化。數據顯示，近10年來，赴美就讀高中的中國學生人數增長了98.6倍，遠高於大專院校階段的14倍；在此之下，子女教育越來越成為中國新興中產階級移民海外的重要原因，「舉家移民海外」現象顯現。

另一方面，隨著國際間金融帳戶的共同申報及盡職審查準則（Common Reporting Standard, CRS） 推進，影響富人海外避稅取向，導致中國赴美移民中，以直系親屬移民成為主體，投資移民正急速下滑；報導表示，低稅收及非CRS國家越來越受到關注。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下