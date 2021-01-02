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羅馬跨年「數百隻鳥慘死」街頭全是屍！　驚悚直擊片曝光

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／綜合報導

全球各地施放跨年煙火迎接2021年，但義大利首都羅馬居民卻被眼前一幕嚇壞，因為有數百隻鳥受到驚嚇失去方向，慘死街道及兩側人行道。事實上，羅馬市早已下令跨年期間禁止施放煙火，但仍有數千人無視禁令，動保團體痛批，就是這群違規者把大批鳥群活活嚇死。

綜合太陽報、路透報導，就在邁入2021年1月1日的凌晨時分，羅馬特米尼車站（Roma Termini）附近街道出現死亡鳥群，驚悚一幕猶如恐怖電影，據悉大多為椋鳥（Starlings）。

▲▼ 義大利首都羅馬數百隻鳥慘死街頭。（圖／翻攝自臉書）

▲▼ 義大利首都羅馬數百隻鳥慘死街頭。（圖／翻攝自臉書，下同）

▲▼ 義大利首都羅馬數百隻鳥慘死街頭。（圖／翻攝自臉書）

當地居民費尼恰（Diego Fenicchia）當時駕車行經該區目睹滿地鳥屍的畫面時，感到相當震驚，並把這一切拍下上傳至網路，直言「這條路上有好幾百隻死鳥，這太令人傷心，非常難以置信，（跨年的）好心情全沒了。」

▲▼ 義大利首都羅馬數百隻鳥慘死街頭。（圖／翻攝自臉書）

儘管現階段尚未確認鳥群死亡真正原因，但國際動物保護組織（OIPA）稱，這一切就是煙火所造成的結果，簡直就是大屠殺（massacre），「牠們可能是被嚇死，在空中飛行時撞成一團，或撞上窗戶、電線，別忘了，牠們也可能死於心臟病。」

依據羅馬市規定，為了保護人類、動物、歷史文物遺跡，禁止社會大眾在2020年12月31日至2021年1月6日期間施放煙火，但仍有數千人無視禁令違規；除了煙火禁令，當地也規定晚間10時過後實施宵禁，作為防疫措施。

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