跨年她轉頭索吻...卻目睹男友跟媽媽「深情嘴對嘴」：還伸舌頭！

▲女大生跨年索吻，卻目睹男友跟母親深情舌吻，失望又難過。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／綜合報導

跨年歡慶2021年的方式百百種，多數情侶會在煙火施放的時候給對方深情的一吻，結果一名女大生卻吻不到人，因為男友正在跟自己的母親「喇舌」，看到這誇張的一幕，她為了不破壞氣氛還要假裝不在意！女大生只能把難過與失望透過網路發文洩憤說，「好像我才是破壞他們的第三者」。

女大生表示，跨年與20歲的男友、男友的家人一起過，照理來說倒數完之後，情侶都會迎接新年的第一吻，但男友竟然在她的面前，與自己的媽媽嘴對嘴親親，都沒顧慮到她的感受，女大生詢問網友們，「如果同樣的事發生在你各位身上，有什麼想法嗎？」，接著說到「我自己是很難過也很失望，但更難過的是，我還要假裝沒有心情不好」。

原來，女大生不只一次看到男友跟媽媽親嘴，「簡直讓我大開眼界，問了男友，他也會說，『那又沒什麼』，問題是，你覺得沒什麼，但其他人覺得很奇怪啊！誰知道他們兩個自己在家的時候會不會更誇張。」

女大生持續批評，「而且男友非常媽寶，都20歲了什麼都還要問他媽，連我問他要不要看電影都要問媽媽，到底三小，而且他媽對我敵意超重的，講話超難聽的，也從來不正眼看我，好像我是破壞他們的第三者一樣！傻爆眼耶真的，要不是男友家裡有錢，不然我早就分了，唉…」

網友看到貼文紛紛留言，「亂倫」、「媽媽長的漂亮嗎」、「阿姨，我不想努力了」、「你也蠻糟糕的，我家很有錢，要來我家當僕人嗎？一個月給你20萬，但是你要符合我的條件哦」、「我以為是跟妳媽親了」、「妳愛錢就會遇到什麼妳知道嗎」、「媽寶跟拜金女的組合真新奇」。