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「全世界會記住2020的台灣」　日駐台代表：日台友情更深更厚更熱

▲泉裕泰祝新年快樂。（圖／翻攝自Facebook／日本台灣交流協會）

▲泉裕泰祝新年快樂。（圖／翻攝自Facebook／日本台灣交流協會）

記者蘇晏男／台北報導

2020年台灣經歷總統蔡英文破紀錄以817萬票連任、前總統李登輝病逝，以及成功防疫等事。日本駐台代表泉裕泰1日表示，去年等於是他在台灣的第一年，如果用一句話形容內心感受，「我會說：全世界會記住2020的台灣」。另外，對於今年是311大地震10周年，泉裕泰也表示永誌不忘台灣當時展現的無私友情。

「我人生第一次在台灣迎接新的一年。」泉裕泰1日在臉書「日本台灣交流協會」發文寫道，去年等於是他在台灣的第一年，這一年，他見證了體現台灣民主精髓的大選、證明台灣厚實力和善心的戰役、帶領台灣的巨大偉人李登輝先生的最後一哩路等很多很多事，他在此無法一一細數。不過，如果用一句話形容內心感受，他會說：全世界會記住2020的台灣。

泉裕泰表示，他也要真心感謝過去一年台灣朋友們對日本台灣交流協會的支持、對日本的關懷。全球還在跟疫情搏鬥，此刻雙方更需要彼此幫忙、用愛包容、克服一切。他讚揚，台灣抗疫成績很亮眼，期待繼續當典範給世界看到台灣的風度。

泉裕泰也強調，新的一年開始了，他的元旦許願當然是，今年日台友情會更深更厚更熱。

另外，對於今年是311東日本大地震十周年，泉裕泰指出，當時日本面臨最艱難的時刻時，台灣展現的無私友情振奮了日本，這份情誼他們永誌不忘。這10年，日台一直同在，而新的一年開始了，「今年我們繼續攜手前進，相信日台友情會更濃更美更成熟」。

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