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「細節就是差距」他對比台日餐廳防疫隔板美感　反被酸：難怪拼命爆

▲▼日本餐廳防疫措施照曝光 網拿台灣比對翻白眼：難怪拚命爆。（圖／翻攝自批踢踢（PTT））

▲日本餐廳防疫隔板設計精美符合店家調性，卻不易清潔。（圖／翻攝自批踢踢（PTT））

記者張靖榕／綜合報導

日本入冬後再次面臨嚴重疫情，目前累計23萬5791例確診、3279死。一名網友發文表示，總有人問台日之間差距是多少，於是他比對兩國防疫措施，顯示同樣是隔離板，台灣的單調乏味，日本的則是兼顧美觀；然而其他網友不買單，看了直呼「難怪日本（疫情）拚命爆」。

原PO以「對細節的用心程度就是台灣與日本的差異吧」為標題，想顯示出兩國在美學上高低。台灣的隔離板通常是純白塑膠板加上支撐底座，採正方形或長方形狀，並沒有多餘的設計。

▼台灣餐廳一般採用白色或透明塑膠隔板防疫，外觀上美觀有進步的空間，材質則更有效。（圖／指揮中心提供）

▲▼陳時中去吃滷肉飯，示範防疫新生活。（圖／指揮中心提供）

▲▼日本餐廳防疫措施照曝光 網拿台灣比對翻白眼：難怪拚命爆。（圖／翻攝自批踢踢（PTT））

▲日本餐廳防疫格板材質有布料、紙料，效果低於塑膠板。（圖／翻攝自批踢踢（PTT））

反觀日本的隔離板，餐廳在設計美學上用盡巧思，甚至會搭配店內風格與LOGO進行設計，讓人在防疫之外不忘質感生活。因此原PO在文末悠悠地問了一句，「鄉民們說是不是呢」？

結果PO文一出留言一片「噴爆」，其他網友紛紛回覆，「圖案很漂亮，但很難消毒吧」、「細節到奧運取消，厲害」、「那板子有屁用隨便做做就好」、「然後日本拼命爆？表面功夫做的用心？」、「有摺痕反而不方便清潔，除非他每天更換」、「日本的那兩個是很美，可是不方便清消。」

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