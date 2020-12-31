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頻說健保費率「明年定案」卻提前　陳時中：讓大家過年不要一直想

▲▼衛福部長陳時中說明2021年起健保費率調漲為5.17%定案。（圖／記者李毓康攝）

▲頻說健保費率「明年定案」卻提前，陳時中：讓大家過年不要一直想。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部長陳時中今（31）日臨時召開記者會，宣布明年健保費率為5.17%，單身勞工每月保費增加58元；一家三口每月需多負擔173元。過去陳時中在被問及費率時，均表示「不會這麼快有定案」，還強調「明年再來問我」，卻在2020年最後一天突襲宣布。被問到為何趕在年底前敲定？他解釋，希望大家過年不要一直想這個事情，所以在第一時間決定後，就馬上向國人公佈。

依據《健保法》規定，若健保安全準備金低於1.5個月，就須重新檢討費率，健保費率在105年從4.91%調降到4.69%後，今年底短絀金額高達676億，安全準備金也無法維持1個月以上支應，健保會在11月27日臨時會中達成調漲共識，卻首度無法決定費率，最終採兩案併陳供衛福部裁決。

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健保會送衛福部的兩費率分別為4.97%與5.47~5.52%，以月薪4萬元的單身上班族計算，每月需多繳費用從34元至100元不等；一家三口保費則需多繳101元至300元。今日定案的費率5.17%介於中間值，單身勞工每月保費將增加58元，一家三口則需多負擔173元。

▲▼健保調漲5.17%。（圖／衛生福利部提供）

▲健保調漲三大原因。（圖／衛生福利部提供）

以現行健保財務狀況試算，採用4.97%版本，明年會再度面臨安全準備金不足1個月問題，恐需再度面臨調漲；5.47%至5.52%則是符合104年健保會承諾，一旦安全準備金低於1個月下限，就要調滿2個月，有望凍漲2年，缺點是漲幅過高大家可能付不起。最後衛福部與行政院商議後，取兩費率版本中間值5.17%。

陳時中表示，保費調漲後原本接受政府補助的126萬民眾，保費負擔皆不受影響，受雇者平均每人增加63原，7成以上每月增加70元以內，月薪2萬4000元、3萬元、7萬元與18萬元受雇者，每月分別增加34元、44原、105元與262元保費。衛福部也已規劃4至6年「全民健保中長期改革計劃」，整合公共衛生體系與健保資源，以提升健保給付價值、醫療服務效率及品質。

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