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北市照常辦跨年幕後⋯　黃珊珊：有2度向陳時中報告過

▲▼柯文哲說明跨年。（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲臨時召開記者會，從左至右分別為資訊局長呂新科、觀傳局長劉奕霆、副市長蔡炳坤、市長柯文哲、副市長黃珊珊和衛生局長黃世傑。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲31日宣布，台北跨年照常舉辦，坦言這項決策讓他壓力很大。台北市副市長黃珊珊坦言，他30日就有當面向衛福部長陳時中報告，確認沒有社區感染風險，31日院會又再度向陳時中報告北市的決定。

在柯文哲召開臨時記者會宣布北市照常舉辦跨年晚會後，黃珊珊在臉書上發言表示，台北市2021跨年晚會活動將照常舉辦，總量管制人數下降到4萬人，再次提醒大家務必遵守現場的防疫措施，需消毒、量體溫及全程戴口罩，提前下載台北通APP，完成實聯制後才能進場。

面對寒流來襲，黃珊珊也提醒民眾，在低溫中做好保暖，選擇在家看電視轉播，或到空曠地看煙火，也是另一種跨年的方式。

黃珊珊提到，她相信台北市續辦跨年晚會的決定，一定會引來各界不同的意見，昨晚自己也當面向陳時中報告，確認目前並沒有社區感染的風險，且跨年晚會遵守指揮中心宣布的五大原則；31日上午的行政院院會中，她也再次向陳時中報告北市的決定，「疫情之下，今晚我們需要大家一起合作，邁向2021。」

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