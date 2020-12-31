性侵犯強制治療是否違憲今宣布　民團曝68匹狼將獲釋！立法院回應

記者黃翊婷／綜合報導

大法官今年11月4日進行「妨害性自主犯罪加害人刑後治療」言詞辯論，12月2日開會決議後，今日（31日）將進行宣告解釋。雖然司法院希望外界不要預設立場，但有性侵害防治團體聲稱，假如認定強制治療違憲，2021年元旦將有68名正在接受治療的性侵犯被放出，消息傳開後，瞬間掀起社會各界正反意見熱議。

▲性侵犯刑後治療是否違憲，將在31日宣布。圖為大法官解釋通姦除罪化。（示意圖／記者林敬旻攝）

台中盧姓男子犯下3次乘機猥褻罪、2次幫助詐欺罪及5次侵入住宅罪，被法院判處入獄服刑3年5月，後來被鑑定出再犯性侵風險機率高，治療9年卻遲遲無法出監，他質疑《刑法》、《性侵害犯罪防治法》沒有設定治療年限，明顯違反比例原則，於是與另外2名性侵犯一同向法官聲請釋憲。大法官11月4日進行「妨害性自主犯罪加害人刑後治療」言詞辯論，並在12月2日開會決議後宣布，一切將在31日作出解釋。

根據《聯合新聞網》報導，有民間性侵害防治團體聲稱，假如大法官宣告刑後強制治療違憲，就會立即生效，等於2021年元旦起，目前正在接受治療的68名性侵犯就會被放出來；雖然司法院希望外界不要預設立場，法務部為了因應衝擊也進行過多次會議討論，如果真的是「最不利」的結果，一切將會回歸《性侵害防治法》的處理方式，改由警方定期或不定期查訪。

▲大法官11月4日進行言詞辯論前6天，才剛發生長榮大學馬籍女大生遭性侵勒斃案。（圖／記者林悅翻攝）

不過，精神科醫師楊聰財曾在《ETtoday新聞雲》投書中提到，縱使最後大法官宣告違憲，也不等於這些正在接受治療的病犯就會立即獲得釋放，反而可以爭取到更多時間修法，讓《辦理性侵害犯罪加害人刑後強制治療作業要點》內容進一步調整，達成兼顧人權以及社會安全。

楊聰財認為，刑後強制治療當年也是從「刑前治療」演變而成，絕對無法單靠違憲兩字就抹除先前各領域專家的努力以及共識，但更重要的是，假如這些病犯沒有產生良好病識感，產生強烈的改變意願，並進行有效的認知行為改變，那麼從隔離社會的安全單位出來，恐怕會製造更多社會麻煩，這也是相關單位需要謹慎研議的重點。