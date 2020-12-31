OL遭前輩「壁咚」才脫險　又在車上被亂摸…回家見未接來電哭了

▲OL和同事聚餐酒醉頭暈，被前輩趁機強吻性侵得逞。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

張姓男子去年和同事們聚餐時，見1名年輕女同事不勝酒力，竟尾隨跟到廁所門口，拉到牆角強吻，其他同事經過見狀，拍拍張男背部制止後，張男仍不改邪念，拉著被害人上計程車，在車上亂摸一陣子，運將發現有異，照被害人要求載到指定地點，讓被害人好不容易擺脫張男，才發現同事們都急著找她確認安危，張男被起訴趁機性交罪。

檢警調查，張男在某商業銀行總行任職，2019年10月間，和一群同事到信義區餐廳聚會，發現被害女同事因為接連喝了高粱、紅酒，開始出現酒醉頭暈的情形，默默跟著被害人走向廁所，在廁所門口強拉被害人到牆角索吻，手指也趁隙伸進被害人下體。

▲男前輩不但強行壁咚被害人，還企圖尾隨跟蹤回家。（示意圖／pakutaso）

此時其他同事經過廁所見到，拍拍張男的背部，張男馬上停手回座，等到聚餐結束一夥人送張男上計程車，張男又拉著被害人一起搭車，要運將開到火車站附近就好，同時一直把手伸進被害人衣服內撫摸胸部、下體，被害人嚇得半死，不斷跟運將重複自己的住處地址，拜託運將要送她回家。

運將發現後座狀況有異，依被害人要求送到指定地點後，還幫被害人開車門，讓被害人可以順利下車，沒想到張男跟著下車、尾隨被害人，被害人好不容易擺脫張男回到家，拿起手機發現，同事們還留在餐廳，一直打電話、傳LINE要確認她的安危，被害人才哭訴剛酒醉時遭侵犯的經過，台北地檢署調查後，認定張男涉嫌趁機性交罪，依法提起公訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

大馬官員「開車門」害女大生撞傷 擁「免死金牌」沒出庭不起訴

首例！吹「氣球」害命 同事分享笑氣不報案⋯過失致死起訴

「血染全台」男冤喊被盜帳號：我在騎車 2嫌轉證人請回