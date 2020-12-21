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謊稱女兒得癌詐騙千萬善款！　7歲女童逝世...狠媽還想再害小女兒

▲▼特納(Kelly Turner)被控謀殺7歲女兒甘特(Olivia Gant)。（圖／達志影像／美聯社）

▲被告特納(Kelly Turner)。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國科羅拉多州42歲女子特納(Kelly Turner)被控謀殺7歲女兒甘特(Olivia Gant)，她在網路上謊稱女兒罹患癌症，藉此詐騙網友好心提供的善款，對方去世後又轉而對小女兒下毒手，讓警方懷疑甘特的死因並不單純，對她進行調查並起訴多項重罪。

特納對外聲稱甘特患有一種罕見的致命疾病，還有自閉症、癲癇、嚴重過敏與腸道衰竭等病症，順利在各大募款網站上獲得超過美元538,000元善款（約台幣1,515萬元），對方後來於2017年8月去世，警方原本以為死因與疾病有關，然而小女兒後來也出現類似病症引發懷疑。

當局重新調查甘特死因，驗屍意外發現，沒有找到任何特納所聲稱的病症相關證據，所以將死因從疾病改為「不確定」。起訴書上顯示，特納向醫生要求撤回女兒所有醫療照顧，因為不想再讓對方活在病痛中，這樣才是比較人道的做法。

特納2019年10月被捕後，一共面臨二項一級謀殺罪、一項虐待兒童罪、三項竊盜罪、三項慈善詐欺罪，以及企圖影響公職人員和偽造罪等指控，她16日出庭應訊時，對於謀殺指控仍不認罪，本案持續審理中。

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