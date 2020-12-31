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台灣豬標章新增QRcode防偽 　農委會規劃明年1月8日上線

▲▼台灣豬標章 餐廳張貼台灣豬標章 美國萊豬。（圖／記者屠惠剛攝）

▲餐廳張貼台灣豬標章。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

含有萊克多巴胺的美國豬肉將於元旦開放進口，農委會特別推出「台灣豬標章」，網路上卻驚見有人以低價販售衛福部「本店使用國產豬」標示貼紙，造成標章之亂。民進黨立委邱志偉30日建議，農委會應在台灣豬證明標章新增QR Code，以連結台灣豬證明標章地圖，農委會副主委黃金城則允諾，最快在明年1月8日就可以上線。

民進黨立委邱志偉、林宜瑾30日上午於立法院召開「台灣豬標章防偽，QRcode一掃解決」記者會，並邀請黃金城、農委會畜牧處處長張經緯等人列席。

邱志偉表示，目前網路上有很多仿冒的台灣豬標章，甚至以低廉的價格就可以購買到，事實上現在的標章是經過精心設計，包括有變色油墨處理、微縮文字、局部上光、螢光油墨，但一般民眾上門消費時，卻無法立即辨別出標章真偽。

▲▼民進黨立委邱志偉、林宜瑾召開「台灣豬標章防偽，QRcode一掃解決」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲民進黨立委邱志偉、林宜瑾召開「台灣豬標章防偽，QRcode一掃解決」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

邱志偉指出，如果能夠在台灣豬證明標章加上QRcode，民眾使用手機一掃就知道商家的地點、店名、履歷有無登錄在農委會網站，包括商家地址在哪裡、商店相關資訊都非常清楚，未來如果可以做到這點，民眾就可以自行查驗，「一掃就清楚、非常安心」，希望農委會在最短的時間設計出來。

邱志偉也提到，農委會推出的台灣豬證明標章地圖，並不像衛福部的口罩地圖那麼好用，目前仍有上傳照片與實際店家不符合、網頁讀取速度緩慢，缺乏定位功能，以及未要求商家資訊完證登陸等問題，呼籲農委會立即性改善，「標章地圖優化先，民眾找豬更方便」。

林宜瑾表示，農委會推動台灣豬標章立意良善，需要商家透過線上申請、上傳肉品來源才能取得，且禁止轉贈轉售，過程相對嚴謹，但普及率卻不如衛福部，因此她認同台灣豬標章應該新增QRcode，連結台灣豬證明標章地圖，讓消費者可以透過手機掃描標章，確認該店家是不是農委會認證的台灣本土豬店家。

對此，黃金城回應，農委會希望消費者都能夠食用自己的國產豬肉，這是非常基本的要求，如果增加一個QR Code可以讓消費者更加方便進行驗證，農委會很樂意來做。

黃金城說明，按照農委會規劃，如果是連結到地圖網站部分，在明年1月8日前可以上線，至於各商家獨特的QR Code，則可能要到明年1月15日，農委會目前分兩階段處理。

黃金城也說，有關網頁讀取速度緩慢、缺乏定位功能等兩項缺失，農委會已經在30日完全改善，至於上傳照片與店家實際狀況不符的問題，則必須委託中央畜產會查核，必須一家一家處理，進度會比較緩慢，另外還有部分商家資訊未完成登錄，也需要要一家一家核對申請資料。

黃金城表示，在目前完成申請的1萬多間商家中，已經完成查核的大約是7000多間，農委會後續會盡快完成登錄系統。

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