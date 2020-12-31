潘孟安延辦跨年！網笑呆「 超越曆法的男人」：屏東獨立了

▲潘孟安延辦跨年晚會，讓網友紛紛搞笑留言！（圖／翻攝潘孟安臉書）



網搜小組／劉維榛報導

今（31）日跨年夜，新北、桃園、台中、台南與高雄全面取消活動，而屏東則是在凌晨決定延期舉行，縣長潘孟安表示，後續視疫情再決定復辦日期，此話一出，引發大批網友笑，「厲害了屏東國，我第一次聽到跨年延期的！」

為了平安迎接2021年，潘孟安在臉書突喊卡，指出「防疫為重，屏東跨年，延期舉行！夜深了，實在抱歉，大家悶了一整年，期待這麼久，我們仍必須做出這個艱難的決定」，潘孟安也強調，後續視疫情再決定復辦日期。

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底下掀起1.4萬名網友熱議，一派大讚「明確守護守護台灣安全防疫」、「停辦一年不會死，經費省下來可以幫助很多弱勢」、「天氣這麼冷，在家裡跨年兼顧防疫和保健～期待明年東港迎王」、「支持，屏東多1度體貼，疫情不能爆」。

另一派人呼籲直接宣布停辦，「跨年活動就取消就好，不然直接宣布延到2021年12月31號，不然今天過後再辦跨年很好笑」、「太特別，別人都線上直播，不想跟風所以來個延期嗎？跨年延期空前絕後了」、「跨年如何延期舉辦？難道有時空隧道嗎？停辦不就可以了」。

▲當地人給予支持！（圖／翻攝PTT臉書）



消息也被轉傳到PTT上，底下網友笑虧，「厲害了屏東國，我第一次聽到跨年延期的」、「屏東獨立了，超越自我」、「改到除夕夜嗎」、「農曆在圍爐啦，誰跟你跨年」、「 超越曆法的男人」。

值得注意的是，晚會臨時喊卡，讓不少攤商措手不及，有當地人求助，「雖因為疫情跨年取消連帶市集也跟著取消，那些擺攤攤販為了這次的活動備了那麽多貨臨時說取消就取消，您對這部分有什麼配套措施嗎？」「取消商家跟民眾一定跳腳，延期相對衝擊小一點，看看東京奧運拚命掙扎就知道了」。

▼網友笑虧，潘孟安是時間管理大師！（圖／翻攝PTT臉書）

