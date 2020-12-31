中國12月官方PMI出爐　製造業、非製造業雙下滑

▲大陸國家統計局公布12月官方PMI數據。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

大陸國家統計局31日公布最新官方製造業、非製造業PMI數據，其中12月製造業採購經理指數（PMI）為51.9%，比上月下降0.2個百分點，但大陸國家統計局解讀，雖數據回落，仍連續10個月位於臨界點（50%的榮枯線）以上，表明繼續穩步復甦。

從企業規模來看，2020年12月，大陸大型企業製造業PMI為52.7%，比上月下降0.3個百分點；中型企業52.7%，上升0.7個百分點，小型企業48.8%，下降1.3個百分點為最多，還跌破榮枯線以下。

以製造業PMI分類項目來看，12月生產指數為54.2%、新訂單指數為53.6%、供應商配送時間指數為49.9%，均較上月放緩，原材料庫存指數為48.6%，與上月持平，從業人員指數為49.6%，比上月微升0.1個百分點，但低於臨界值。

總體來看，12月，中國製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為51.9%、55.7%和55.1%，低於上月0.2、0.7和0.6個百分點，但大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀，上述數據，仍繼續位於年內較高水準，連續10個月保持在榮枯線以上。

他認為，進入第四季，中國製造業復甦步伐有所加快，雖12月單月數據略有回落，但總體保持穩步恢復的良好趨勢，景氣度正處於年內較高水平。

回顧新冠肺炎疫情伊始，中國製造業PMI在2月創下新低，僅35.7%，3月隨即復甦為52.0%，而後雖略有波動，但一直保持在50%以上。

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