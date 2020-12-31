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義守大學停班停課　理由曝光「辦理跨年活動」7千人笑出來！

▲▼ 。（圖／翻攝自停班停課最新通知 Taiwan Alerts）

▲義守大學因為要辦跨年活動停班停課。（圖／翻攝自停班停課最新通知 Taiwan Alerts）

網搜小組／鄺郁庭報導

「小霸王寒流」發威，全台發布低溫特報，桃園4間和新竹4間位在高海拔的學校因此宣布停班停課。就有另一間學校因為別的原因停班停課，因此引發熱論。臉書粉絲專頁《停班停課最新通知 Taiwan Alerts》30日晚上貼出一則快訊「（12/31）義守大學辦理跨年活動停止上班、停止上課」，讓網友都看呆。

一名男網友30日晚上10點多在《Dcard》發文「因跨年停班停課」，轉發《停班停課最新通知 Taiwan Alerts》的發文截圖，文中直呼「快被底下留言笑死，該去義大跨年看經費之呼吸的煙火了。」原來是因為義守大學宣布，因為要舉辦跨年活動，所以停止上班、上課。

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看到這個消息之後，不少網友紛紛荒謬到笑出來，「你們的學費，我們在電視前好好的收下了」、「看啊孩子！我們的學費在天空爆炸了.jpg」、「我以為是停辦跨年活動，原來只是停班停課」、「第一次看學費會飛的」、「幾年前都是上完課讓學生下山，然後開始管制，現在直接不用上課，真幸福」、「為了跨年停課，有生之年第一次聽到」、「這理由？」

▲義守大學空景 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲義守大學空景 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

連義守大學的學生都留言自嘲「今晚看直播可以看到我的七萬塊在天上飛。」不過就有人解釋道，「因為會大塞車呀！除非你不下山直接留在那邊等跨年了」、「去年回宿舍的時候，要穿越人群真的像是鮭魚迴游，人群真的像是瀑布向下跑」、「曾經是義大的學生表示，去年跨完年，想騎車下山吃個宵夜，結果把機車從停車場騎出來，花了快30分鐘。」

還有學生點出是場地問題，「我們作為煙火場地才停班停課，分部則是自行決定。會不會塞車不是作為停課的原因，而是煙火施放點才是主要原因（目前聽說是在男宿樓頂，但有人說是某空地」、「線上直播歸線上直播，但活動照舊啊！他只是大草皮不開放，剩餘地方還是可以去。」

 

⚠️ 快訊 明日（12/31）義守大學辦理跨年活動停止上班、停止上課。

停班停課最新通知 Taiwan Alerts 發佈於 2020年12月30日 星期三
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