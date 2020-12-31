陸新冠疫苗已施打450萬劑　不良反應發生率為百萬分之二

▲大陸國藥集團新冠疫苗已獲准上市。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家衛健委副主任曾益新31日表示，全國針對高風險人權、重點人群，已累計接種450萬劑次的疫苗，發生了一定比例的不良反應，但發生率跟常規接種的疫苗很接近，主要是局部疼痛、局部硬結等情況，輕度發熱的病例不到0.1%，過敏反應等比較嚴重的不良反應發生率大約為百萬分之二。

曾益新提到，為了保護高風險人群，今年6月份，按照依法依規批准的《新冠病毒疫苗緊急使用方案》，採取小範圍起步、穩妥審慎、知情同意自願的原則，在充分的不良反應監測和應急救治準備的前提下，對高風險人群開展了新冠疫苗的緊急接種。

曾益新指出，到11月底，累計接種超過了150萬劑次，其中約6萬人前往境外高風險地區工作，沒有出現嚴重感染的病例報告，疫苗的安全性得到了充分證明，有效性也得到了一定的驗證。

曾益新表示，重點人群的接種工作12月15日正式啟動，半個月來，已接種超過300萬劑次，「在接種工作中，我們建立了完善的接種點設置規範、接種人員嚴格的培訓、受種人員的篩查、不良反應的監測、應急救治以及嚴重不良反應的專家會診等一系列制度，來確保接種工作安全順利。」

曾益新提到，過程中也發生了一定比例的不良反應，總的發生率，跟常規接種的那幾種滅活疫苗很接近，主要的表現是一些局部的疼痛、局部的硬結這樣一些情況。輕度發熱的病例大概不到0.1%，過敏反應等比較嚴重的不良反應發生率大約為百萬分之二。

曾益新強調，這些情況經過及時處理，都得到了很好的治療。