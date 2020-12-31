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陸衛健委：新冠疫苗屬公共財　為全民「免費提供」

▲▼ 中國國藥集團（Sinopharm）研發新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲大陸國藥集團新冠疫苗獲准上市。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國藥集團旗下新冠病毒疫苗獲准上市，大陸國家衛健委副主任曾益新表示，疫苗的基本屬性還是屬於公共產品，價格可能會根據使用規模的大小有所變化，但一個大前提是，肯定是為全民免費提供。

曾益新指出，隨著新冠病毒疫苗批准附條件上市，特別是隨著生產供應保障能力的逐步提升，將全面有序地推進老年人、有基礎疾病的高危人群接種，後續再開展其他普遍人群的接種。

曾益新提到，目前，免疫規劃專家諮詢委員會已經制定了統一的接種方案，將通過有序開展接種，符合條件的群眾都能夠實現「應接盡接」，逐步在全人群構築起免疫屏障，來阻斷新冠病毒的傳播，使新冠肺炎疫情能夠得到徹底控制。

大陸科研攻關組疫苗研發工作組組長鄭忠偉表示，隨著疫苗附條件上市的獲批，已經準備好的規模化生產即將展開，制訂的免疫規劃也即將推展。

不過，鄭忠偉也指出，隨著工作的推展，成本會得到大幅下降，新冠病毒疫苗的價格一定是在老百姓可接受的範圍內。

鄭忠偉還說，疫苗的價格，是以企業為主體，但是有幾個原則還是必須要遵循的，一個是公共產品屬性的原則，既然是公共產品屬性，最終定價的依據就是成本，另一個是這個疫苗的價格，還要隨著生產規模和使用規模擴大而變化，隨著疫苗批准附條件的上市，會形成相應的價格機制。

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