直擊／台中女衝台北跨年　低溫漏夜排隊「為了田馥甄、蕭敬騰」

▲民眾徹夜排隊等待入場北市跨年晚會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

眾多縣市紛紛在30日晚間宣布取消跨年晚會，不過台北市長柯文哲31日宣布，北市跨年仍照常舉辦，請參加民眾注意保暖，並全程佩戴口罩。《ETtoday新聞雲》記者於上午10時左右抵達距離北捷市政府站最近的管制點，發現已有大約10名民眾在管制點前方排隊。一名民眾表示，自己昨天就從台中北上來排隊的，聽聞跨年照常舉辦非常開心。

根據台北市政府規定，此次跨年晚會將設置3個管制點，最多24個入口供民眾排隊進入，民眾需消毒、戴口罩、量體溫及完成實聯制始可入場，並把總量管制人數降為4萬人，場內強制全程佩戴口罩、禁止補充水分以外的飲食，經勸導不聽者將開罰3000到1萬5000元，如居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者，及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀之民眾（包括表演者及活動工作人員），不得參加活動，違者最高可罰100萬元。

《ETtoday新聞雲》記者於31日上午10時抵達距離台北捷運市政府站2號出口附近的管制點，發現現場已有將近10名民眾在排隊。一名排隊女性表示，她是從30日就從台中上來台北等候，原本擔心會取消，「但還是想努力，畢竟不知道結果是什麼。」現在得知要如期舉辦，「超開心的！」特別想見到自己喜歡的藝人田馥甄、蕭敬騰等人。

被問到何時決定想來台北跨年？民眾說，跨年晚會卡司公佈的時候就想好了，現在自己已經下載好實聯制需要準備的條碼，「那個很方便！」

其他人也看了這些...

►侯友宜下令新北戒備 元旦3連休「風景區啟動人潮儀表板」

►基隆台南桃園宣布「跨年晚會」取消民眾進場 全程線上直播



更多熱門新聞...

►因應變種病毒！元旦升旗取消觀眾觀禮 蔡英文將發表新年談話

►總統府元旦升旗典禮「馬戲團」暖場 凱道交管、防疫規定一次看

►迎接2021元旦看這邊 參加總統府升旗遵守實聯制、周邊交管報你知

►振興一下我們的美麗