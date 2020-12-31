阿姨「橫掃飯店buffet」狂打包！用嘴直接吸牛奶　出1招員工全沒轍

▲住飯店狂打包。（圖／翻攝自爆料公社公開版）



記者黃可昀／綜合報導

飯店buffet的食物照理說不能打包帶走，只能在餐廳內或房間內食用，想不到竟然有阿姨不像是來住宿，而是來包菜！一名男子日前駐台北某星級飯店，遇到一位「吃出利潤」的阿姨，從咖啡到啤酒，從蛋糕到熱菜全都包包走，隔天還做了一個匪夷所思的舉動，站在咖啡機前「直接用嘴把溢出的牛奶給喝掉」。

原PO在臉書社團「爆料公社公開版」貼出照片，畫面中的阿姨獨自在飯店用餐，桌面上擺滿沙拉、果汁、咖啡、炒麵、冷盤、燉肉等等，種類多到無法一一細數，接著對方拿出一個個塑膠袋，開始進行瘋狂打包，「每一樣全部都包好包滿！而且照片中還不是打包食品的全部。」

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▲打包的不只這些。（圖／翻攝自爆料公社公開版）



期間有員工上前制止，阿姨卻繼續我行我素地打包，「隔日還進一步幹了件更加令人匪夷所思的事」，連續按了2下咖啡機導致牛奶溢出，「於是加倍衝擊的謎之畫面來了：阿姨居然撅起臉直接往咖啡機出料口靠攏瞄準，直接用嘴把溢出的牛奶給喝掉」，幸好他有看到這一幕才能及時向員工反應。

不過，最讓原PO驚訝的還是阿姨高招舉動，對方主動向每一位值班員工索取「意見反饋表」，並仔細記錄下姓名，「此舉從正面來看，是讚美員工的優良服務，但換個角度說，如果員工做出不合心意的舉動（比如說阻止打包？），會不會讓員工擔心被寫意見函吃一記投訴？」

網友氣憤回應，「這種人就不用幫她碼了，直接看是誰家長輩趕快認領回去，別出來丟臉了」、「不要臉天下無敵」、「像這類客人不能帶去小房間讓他休息嗎」、「主管要有肩膀，這種客人不趕出去，還有誰敢來」、「恥度很高的才能做到」。

▼住飯店狂打包。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

