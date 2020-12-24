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台南外送員忍痛貼錢　奧客嫌貴「騙退195元」羞辱餐廳！

▲uber eats機車外送。（圖／記者林敬旻攝）

▲奧客點餐反悔拒收，外送員趕著下一單，不得不貼錢求客人收下...（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／柯沛辰報導

吃人夠夠！台南一名陳姓餐廳業者20日接獲外送訂單，立即製作出餐，怎料客人收到後嫌貴拒收，不僅逼外送員自掏腰包貼補100元，用餐後還向Uber Eats平台謊報「餐點遺漏」，企圖騙取退款，讓他不禁傻眼直呼「沒看過這麼不要臉的人！」

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文抱怨，這位客人20日上午在Uber Eats平台點餐，以刷卡方式訂購總價775元的餐點，但等外送員送達後，竟嫌棄拒收「怎麼這麼一點東西就要700多元？」

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當下外送員相當錯愕，只能先把餐點送回店內，後經核對內容無誤，再次配送給客人，不料依舊遭到拒收。由於趕著送下一單，外送員只能自掏腰包塞100元，「我幫你出，不然刷卡退款很麻煩」，客人才勉強收下。

可惡的是，客人用餐後認為「分量不足」，竟向平台謊報「遺漏餐點」，稱自己未收到2份滷蛋白、2碗綜合湯和1份燙青菜，成功退款195元。對此，原PO氣憤表示，「餐點我們已經再三確認過，怎麼可能遺漏？也調監視器確認過了！」

▲▼台南外送員忍痛貼錢　奧客嫌貴「騙退195元」羞辱餐廳。（圖／爆怨公社）

▲客人用餐後認為「CP值太低」，竟以份量不足為由，回報5項餐點遺漏，要求退款。（圖／爆怨公社）

原PO說，「真的做生意這麼久，沒看過這麼不要臉的人，一邊收下外送員的現金，一邊又申請退款，難道不知道我們可以提告詐欺嗎？人格真的只有值這幾百塊嗎？」

許多網友看完紛紛留言，「支持提告，這種人真的需要踢一次鐵板」、「扯爆，卡等後續」、「這是吃霸王餐的新手法嗎」、「吃相有夠難看」、「這種最後都無疾而終，你是店家，平台無法提供客人個資給你」、「居然還收外送員的錢，他們賺的也是辛苦錢啊…」

其中，還有同業分享慘痛案例「我家的更扯，回報所有餐點遺漏，不要臉天下無敵」、「我這位客人就點一碗粄條，我蛋也是直接加進去，結果他回報有收到蛋，但沒收到粄條，有夠垃圾」、「之前桃園才有個垃圾女，一連叫了10幾次同樣一家早點，每天都回報退款」。

對此，原PO回覆，稍早已經聯繫平台，但客服表示無法提供個資，所以已先赴警局備案，後續將提告詐欺捍衛權益。

▼原PO向客服索取奧客個資遭拒，已率先赴警局備案。（圖／爆怨公社）

▲▼台南外送員忍痛貼錢　奧客嫌貴「騙退195元」羞辱餐廳。（圖／爆怨公社）

▲▼台南外送員忍痛貼錢　奧客嫌貴「騙退195元」羞辱餐廳。（圖／爆怨公社）

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