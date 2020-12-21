兒子爽挖冰「整櫃報廢」！冰店慘賠3000　媽媽嗆：我們都吃自助餐

▲孩子自行開櫃挖冰，店家只能忍痛報廢大量冰品，自行吸收3000元成本。（圖／翻攝自臉書粉專／正當冰）

記者柯沛辰／綜合報導

花蓮一家知名冰店20日下午接待一家四口內用，怎料男童把店家冰櫃當「自助吧」，擅自打開挖冰吃。店家考量男童未戴口罩、有衛生疑慮，希望家長買下表層的冰，怎料爸媽不僅不道歉，還反嗆「又沒寫不能開」，讓店家當場傻眼，只能自行吸收3000多元的成本，直接將整櫃冰品報廢。

店家在臉書還原經過，當時一對夫妻帶著2個兒子到店內用餐，但由於人潮絡繹不絕，店員忙進忙出，無暇顧及身旁的冰櫃，怎料下秒竟驚見一名男童擅自打開冰櫃、挖了一球百香果冰，還一邊轉頭跟媽媽笑說「我要吃這個！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

女店員看到男童未戴口罩、手未消毒，加上冰櫃門半邊全開，驚訝不已，其餘店員也相當錯愕；反倒是家長老神在在，僅在點餐時多付了一球百香果的錢，想直接了事。

老闆好聲好氣向家長解釋，剛剛男童行為有衛生疑慮，加上疫情時期，「好險弟弟開的冰櫃只有百香果冰未封保鮮膜，要麻煩你們把表層冰淇淋一起買走，如果你們不能帶走，那我也只能報廢…」

媽媽聽完很不滿，咄咄逼人地問「所以現在是要我們怎麼做？冰淇淋帶走，我們也不能吃，我們馬上要回去了！」對此，老闆持續安撫，「我還是得報廢，這有衛生疑慮，冰淇淋無法透過高溫殺菌，真的沒辦法…」

不過，媽媽還是不買單，還怒嗆老闆「你們的冰櫃上面又沒有寫不可以打開，我們都去吃自助餐，那種都是自己挖啊，所以小朋友才會自己打開冰櫃，你現在要我賠多少？我只能接受賠一半，因為是你自己冰櫃沒寫不能開！我們各負責一半！」

老闆聽完，隨即給出很優惠的賠償數字，「我把表層挖起來，裝外帶給你們，算6球百香果，我沒辦法讓步只負責一半」。媽媽立刻惱羞，一邊拉著老公小孩，在店門口高分貝嗆聲「那我就都不要賠償啊！不能接受，那我就都不付！走！我們走！」

▲孩子摸過的米脆餅也一併報廢。（圖／翻攝自臉書粉專／正當冰）

老闆無奈地說，店內都是菜單點餐，開業7年第一次遇到有客人誤會，明明男童看起來已經國小五、六年級，店員也不停在店內出餐、送餐給現場客人，實在難以理解為何有人誤會，更何況他已經開給對方最優惠、最低的價格，用「外帶球數」計算。

老闆指出，為了衛生問題，防範潛在汙染，他們報廢超過15球百香果冰，以及巧克力、香草、奶茶、芋頭、花生鮮乳等各3到5球，還有10多支米脆餅，同時招待現場20多位遭打擾驚嚇的客人，成本通通自行吸收。

老闆表示，今天在網路上揭露此事，目的不是為了公審這組家庭客人，也不是希望網友肉搜，僅僅只是為了「自保」，所以恕不公開監視器畫面，「在這個人人都可以匿名給商家差評+造謠誹謗的時代，我們沒有做錯任何事，也給了很多誠意，期望讓事情圓滿落幕」。

▼事後，店家已在冰櫃上加註標語。（圖／翻攝自臉書粉專／正當冰）

▼文章曝光後，引發網友熱議。（圖／翻攝自臉書粉專／正當冰）

►全新小棕瓶打對折！1990元太狂