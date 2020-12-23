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高檔火鍋店訂餐「你們先做」卻放鳥　店員哭：活體3kg巨龍丟廚餘

▲高檔火鍋店訂餐「你們先做」卻放鳥　店員哭：活體3kg巨龍浪費了。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲活體海鮮全浪費了。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前親自赴高檔火鍋店訂位，除了點餐外，也要求店家先準備食材，說是半小時後再來，怎料過了1小時仍不見人影，直到店員致電又以簡訊聯絡，才表示直接棄單。

店員21日在爆怨公社發文提到，當天傍晚5點24至40分，有客人到店預訂4人套餐，並主動升級「活體3kg巨龍」，同時要求先處理食材，表示他們6點會再過來。

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眼看6點半仍不見客人現身，店員趕忙致電聯絡，然而對方僅回「討論後回電」，就再也沒接電話了，之後以簡訊詢問，則表示棄單，希望轉讓給其他客人。

對此，店員相當錯愕，「基於信任與良善誠意，我們沒有先收訂金，幫您立即處理活體海鮮，人員也用15分鐘說明細項，貴賓同意才出單，這些都有全程錄影佐證，我們工讀生單純服務為主，是沒有業績的，廚師也在寒冷冰水中作業處理海鮮，這些您知道嗎？」

▲高檔火鍋店訂餐「你們先做」卻放鳥　店員哭：活體3kg巨龍浪費了。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲客人訂完餐後又棄單。（圖／翻攝自爆怨公社）

最後，原po表示，並不會跟客人追究，但也強調「餐飲、服務業非常辛苦，尤其疫情關係，每家都在苦撐，希望您下次不要這樣對待其他店家，還有餐點不可能轉讓，有鮮度問題，只有丟棄和造成浪費而已。」

奧客行徑引起撻伐聲浪，網友們紛紛怒道，「棄單的人，祝你下輩子當龍蝦」、「沒錢還想吃好料欸」、「感覺就是惡意棄單啊」、「沒錢還想吃好貨！8+9行為」。

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