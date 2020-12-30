西門町淪「許願池」2女舉牌徵炮友　北市：目前沒辦法來辦

▲有民眾到西門町舉牌，上面寫著「徵炮友」。（圖／翻攝爆廢公社二館）

記者袁茵／台北報導

台北西門町商圈近日成為「許願廣場」，繼之前一名穿上蘿莉塔風格服裝的綽號「倪安」女子在街頭徵男友後，開始陸續有人「找乾爹」、「找乾媽」，30日甚至出現「找炮友」等民眾。面對西門町舉牌現象，台北市議員應曉薇質疑，有無罰則可罰？而台北市警察局長陳嘉昌則說，目前沒有其他不法事證，所以沒辦法來辦，但有在做深入追查。

台北市議會30日下午召開臨時大會，應曉薇指出，西門町街頭陸續有人徵女朋友、乾爹，30日更是直接「徵炮友」，聽說武昌派出所有把人帶回去詢問，但「然後呢？放著西門町爛啊？」這造成西門町很大的困擾，到底有沒有罰則呢？

陳嘉昌回應，依目前狀況，因為沒有其他不法事證，是沒有辦法來辦的，現在有針對一些資料做深入追查。

▲台北市議員應曉薇。（資料圖／記者林敬旻攝）

應曉薇認為，可以找商業處來協助，如果這些人是想紅，也發現說這是一些業配行為，但沒有法令可罰的話，那未來西門町會變什麼樣子？一個笑話嗎？

陳嘉昌回應，「警察還是要有一些證據⋯」應曉薇則說，要有證據，但何時才能讓西門町恢復平靜？陳嘉昌則強調，他們已經在處理了。

最後，應曉薇也公開呼籲這些民眾，未來人生路很長，一天到晚徵乾爹、乾媽，一下徵炮友，對人生有何意義。

臨時大會結束後，陳嘉昌接受媒體訪問時表示，警察局已經要求萬華分局依照相關法令偵辦，但面對事證還是會做進一步查證，這點會跟地檢署聯繫。目前此案已經函送至地檢署，可能會依照《兒童及少年性剝削防制條例》這條法律來罰；未來一定會加強巡邏，防止類似狀況產生。

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▼台北市議會30日召開臨時大會。（圖／記者袁茵攝）